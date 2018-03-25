Какие народы России особенно любят обниматься

Удивительно, но самое тёплое, самое доверительное приветствие — объятия, произошло от древнего воинского ритуала, который состоял в том, чтобы проверить, есть у соперника при себе оружие.

Приятно и полезно

Исследователи знают, что при объятии с человеком, который нам приятен, в человеческом организме выделяется гормон окситоцин; он приводит не только к улучшению настроения, но и к укреплению сосудов, к понижению артериального давления у гипертоников, причем, на женщин это действует больше, чем на мужчин.

От объятий падает уровень гормона стресса кортизола, от чего человек становится более умиротворенным и спокойным. Казалось бы, зная это, при встрече все знакомые люди должны кидаться друг другу в объятья, но такое встречается далеко не всегда, и причиной этому стали традиции т народов, населяющих нашу страну.

Азиаты — самые невозмутимые

Самыми стойкими и невозмутимыми остаются азиатские народы. У бурят, так же как и у калмыков, обняться при встрече могут только очень близкие друзья. Не принято на людях обнимать жену или проявлять ласковые чувства к детям.

Точно также скромны в проявлениях чувств корейцы, китайцы, эвенки, энцы, чукчи, коряки и другие северные народы. Вот что пишут о себе якуты: «У нас не принято эмоционально выражать чувства — прыгать, обниматься, спорить, откровенничать, нам свойственна эмоциональная замороженность. Максимальная степень ласки от родителей — приобнять и чмокнуть в макушку». Стараются не проявлять эмоциональности нанайцы, хотя и признают, что в последнее время в их среде иногда целуют руки женщинам и обнимают друзей.

Довольно прохладны со знакомыми людьми греки, они при встрече даже с родственниками обмениваются символическими поцелуями, не приняты частые объятья у сдержанных татар и башкир.

Мужские объятия

Любопытный обряд, связанный с мужскими объятиями, ранее существовал у казахов: мужчины обнажали грудь и обнимали друг друга — так заключалась мужская дружба дос-тамыр. Отныне каждый из друзей мог взять у другого все, что угодно, но взамен был обязан всегда придти на помощь.

А вот как описывал подобный обычай этнограф Иван Ибрагимов в конце XIX века: «У казахов существует обычай дружиться; желающие подружиться обнимаются друг с другом через обнаженную саблю, держа её на груди, при этом дают обещание быть навсегда в дружбе…». Но это старый обычай, в современных условиях казахи ведут себя сдержанно и обнимают только очень близких людей.

Этот темпераментный Кавказ

Согласно наблюдениям современников, которые подтверждаются исследованиями антропологов и этнографов, первенство по объятиям держат кавказские мужчины. Причём часто вне зависимости от вероисповедания и национальности.

Этнолог и социальный антрополог Марина Мартынова пишет в своем труде «Мир традиций и межкультурное общение», что принципы приветствия на Кавказе поражают своей изощренностью. Жестом приветствия здесь считается поднятая к головному убору рука, причем убор этот ни в коем случае не снимают, ведь папаха или шапка — признак высокого достоинства, мужчины при встрече обязательно обнимаются, пожимают руки, произносят мусульманскую формулу приветствия и добрые пожелания друг другу.

Студенты Саратовского медицинского института были поражены, увидев, как здороваются их однокурсники-грузины. Мало того, что они каждый раз обнимались так, словно не виделись много-много лет, но при этом они еще и обменивались поцелуями.

Один из работников Краснодарского аэропорта был крайне удивлен, когда на обычное для него приветствие «Салам алейкум!» кавказские сотрудники отзывались по-своему: начинали в ответ горячо его обнимать.

Чеченцы снова — особенные

Этнографы заметили, что у чеченцев объятия несколько отличаются от объятий других народов. У них тоже принято при встрече обниматься, но при этом встретившиеся часто не касаются друг друга ладонями, как бы вежливо отводя их в стороны. Причем старший по возрасту или по положению человек словно бы прикрывает одной рукой другого человека. Такие же объятия бывают между мужчиной и женщиной.

Темпераментные армяне любят при встречах не только обниматься и громко кричать, как они рады видеть друг друга, но ещё и целуются. Обнимаются также и абхазы.

А вот у черкесов никогда не дозволялось обниматься с кем бы то ни было на улице. Если младший член семьи встречал в пределах дома или двора старшую родственницу, то он имел право пожать ей руку и приобнять. Во всех других случаях, младший должен вежливо улыбаться и ждать, пока инициатива приветствия изойдет от старшего.

У ингушей, так же как у бурятов, не принято выражать эмоции на улице, при людях. Обниматься разрешено лишь матерям со своими детьми, мужчины-друзья могут приобняться и похлопать друг друга по спине.

Русские постепенно «оттаивают»

У русских до последнего времени был обычай вести себя на людях скромно, громко не разговаривать и не выражать свои эмоции. Не было принято обниматься на людях с мужем или с парнем, обнимать подругу. Объятия считались прерогативой родственников и близких друзей после давней разлуки.

Правда, были исключения — люди обнимались в храмах с теми, кого обидели, прося прощения перед исповедью, бывали и массовые объятия при братаниях — внезапных окончаниях военных действий. В последнее время отношения между людьми «потеплели», и часто можно увидеть, как люди бурно выражают свои эмоции, обнимают друг друга в знак поддержки или для того, чтобы дать понять другому человеку, что он не один.