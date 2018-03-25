Каких мужчин больше всего любили на Руси

На Руси многие века существовал один стандарт мужской красоты, очень далекий от современных идеалов. Если сейчас в моде худощавые юноши, то русских девиц веков 10 назад умиляла и восхищала физическая сила. Идеалом считался русский богатырь, мощный, крепкий, зрелый мужчина. Слишком юных и еще не вполне оформившихся мальчиков не воспринимали как красивых.

Былинный богатырь

Надо сказать, что мужчины на Руси созревали быстрее, да и продолжительность жизни была куда короче. В 15-17 лет юноша женился, а к 20-ти годам у него уже могло быть несколько детей. Ему приходилось много и тяжело работать, нести военную службу у князя, нередко и в войне участвовать.

Ценились крепкие, мускулистые мужчины, которые и землю могли пахать, и на поле брани выглядели достойно. Косая сажень в плечах, высокий рост, могучий торс, мощные руки и ноги («как колоды») — именно таким представлялся девушкам в мечтах красный молодец. В зрелом возрасте у мужчины приветствовался небольшой живот, который указывал на достаток и состоятельность своего владельца Недюжинная сила и обязательное физическое здоровье — само собой разумеющиеся атрибуты.

Красота лица тоже имела значение. Хоть «с лица воды и не пить», но русские женщины заглядывались на красавцев и были счастливы, если судьба дарила им таких мужей. Молодец должен был иметь правильные черты лица европейского типа. Светлокожий и румяный — таким был настоящий красавец. Румянец указывал на отменное физическое здоровье. Как вполне естественное явление воспринимался и загар. Мужики на Руси много работали в поле, поэтому были загорелыми.

Славянская внешность

Особой любовью пользовалась «своя», европейская внешность. Русские женщины не очень жаловали иностранцев, считали их некрасивыми. Раскосые монголоидные глаза, плоское лицо, узкий лоб — все это считалось чуть ли не уродством еще и потому, что в генетической памяти народа были сильны воспоминания о постоянных набегах монголов и татар.

Красивый мужчина, по понятиям средневековых русских женщин, обязательно имел светло-русые волосы, светлые (голубые или зеленые) глаза, по-славянски выраженные скулы. Особой гордостью считалась русая, непременно густая и «богатая» борода. Вообще, густая растительность на голове и лице указывала на мужественность. Лысых мужчин славянки считали некрасивыми.

Стандарты более позднего времени

Средневековые стандарты русской мужской красоты были больше ориентированы на деревню. Это и понятно. 95% населения Руси были сельскими жителями, поэтому и «красный молодец» представлялся таким полнокровным, здоровым работягой и былинным богатырем. Чем больший процент населения Руси менял статус сельского на городское, тем сильнее трансформировались и стандарты красоты.

К XVIII-XIX векам сложился новый эталон. Им стал богатый, изнеженный барин хорошего телосложения, высокий и статный ввиду обильного питания, но уже без могучих мускулов. Никаких рук и ног-колод у идеала мужской красоты XIX века уже не наблюдалось.

Красивый мужчина также не имел деревенского румянца во всю щеку и зачастую был бледен из-за своего образа жизни. Светские балы, кутежи и безделье лишили красавца налета «исконной русскости» и сделали его похожим на заграничного принца с отполированными до блеска ногтями.