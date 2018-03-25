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Принцесса Шарлотта Казираги подтвердила помолвку с Дмитрием Рассамом и показала помолвочное кольцо
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Принцесса Шарлотта Казираги подтвердила помолвку с Дмитрием Рассамом и показала помолвочное кольцо 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Внучка Грейс Келли и сын актрисы Кароль Буке таким образом официально подтвердили сообщения о помолке. Шарлотта Казираги появилась на Балу роз в черном платье в пол, украшенном страусиными перями, и продемонстрировала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.
Также на балу присутствовали мама и брат Шарлотты, принцесса Каролина и принц Пьер Казираги с супругой Беатрис Борромео, Карл Лагерфельд, принцесса Александра Ганноверская и многие другие.
Предложение руки и сердца Дмитрий Рассам сделал в Париже. Свадьба олжна состоятся этим летом на Сицилии, где у матери Рассама, актрисы Кароль Буке, есть шикарная вилла. Ранее Дмитрий Рассам женат на модели Маше Новоселовой из Тулы, от которой у него подрастает шестилетняя дочь Дарья. У Шарлотты Казираги есть трехлетний сын Рафаэль от актера Гада Эльмалеха.
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Фото:East News, Getty Images
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