Депрессия как услада всех инфантов

От словосочетания «весенняя депрессия» меня трясет, как от разряда тока. Знаю даже почему. Все дело в слове «депрессия», которым сегодня модно называть как банальное плохое настроение, так и легкий сплин — модный во все времена, но ныне особенно.

Природа сплина понятна и, как правило, характерна для молодых. Это, если угодно, болезнь пубертата, когда поиски смысла и желание заявить миру о себе становятся основополагающими в поведении, вся суть которого брошена на сопротивление существующим порядкам и правилам. С годами этот подростковый сплин проходит — у думающих. Но, увы, инфантилизм нарастает. Он уже стал прерогативой целого поколения. Это данность.

Доказуемо ли это? Ну, в общем, да. Давно канули в Лету те времена, когда в 14 лет командовали полком или работали на равных со взрослыми. Сейчас эти факты воспринимаются с изумлением и даже недоверием, а недавно вон даже «рамки молодости» расширили до 35 лет.

Оно, конечно, неплохо. Но ведь правда и в том, что молодым себя можно ощущать и в пятьдесят, и в шестьдесят — наш внутренний ритм, увы, часто не совпадает с данными паспорта. Но правда еще и в том, что ощущать себя молодым — хорошо, а оставаться в те же 35 абсолютным ребенком — уже не здорово. Страшно вспомнить, что во времена Бальзака человек «за тридцать» считался уже едва ли не стариком. Сегодня в 35 все чаще можно встретить человека крайне незрелого, несамостоятельного и безответственного. Печально, но тоже факт: чаще такими вот великовозрастными инфантами вырастают мальчики. Среди моих студентов, например, девушки на сто процентов были заняты работой и полагали, что вешать свои проблемы на родителей в возрасте, близком к 25 годам, уже не очень правильно, а вот ребята отлично себя чувствовали и на материнско-папашкинском обеспечении.

Анфан террибль, ужасный ребенок, сучил ножками во все времена. Однако если раньше истерики были условно позволительны дошкольникам, ныне впасть в истерию и вести себя как дурное избалованное дитя можно уже и с дипломом в кармане. Говорю не просто так: собственными глазами в минувшие выходные видела такого вот истерящего «сынулю» категории 20+ — двухметровое чучело, одетое на миллион долларов, вымазживало у родителей новый комп. Выросло племя «инфантов-террибль», инфантильных взрослых.

Это они поддаются «весенней депрессии», постзимней авитаминозной хмурости, рецепт избавления от которой — легкая пробежка утром, мытье пола или просто сделанное «за так» доброе дело.

С точки зрения науки, психиатрии в том числе, депрессия — это тяжелейшая болезнь, выйти из которой, увы, большинство людей способны лишь под руководством специалиста. Настоящая депрессия — это мрачный коридор, образовавшийся вместо жизни вследствие каких-то непереносимых потерь, другой болезни, отчаяния. В такую депрессию может впасть сильный человек. Тоска же розовощеких инфантов — это лишь следствие родительских ошибок, бережения деток от трудов и забот.

Таким инфантам не нужна помощь медиков, им нужно просто перестать чувствовать себя вечными детками, не имеющими обязанностей, но имеющими права, в том числе на хандру.

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