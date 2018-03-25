Британка страдает от конвульсий, которые останавливает только спиртное

Ясмина Макглоун родилась в небольшом городе в Шотландии и с детства страдает от конвульсий, вызванных миоклонической дистонией. У девушки непроизвольно дергаются разные части тела и она застывает в странных позах, чего не может контролировать. Симптомы редкого заболевания приглушались только спиртным, из-за чего Макглоун в свои 18 лет страдала от алкоголизма.

Симптомы редкого заболевания у Ясмины Макглоун впервые заметила ее мать, когда ребенку было 3 года. Тогда она пыталась раскрасить картинку, но рука двигалась не в том направлении, куда пыталась направить ее Ясмина. Как оказалось, данное заболевание является генетическим и передалось от отца, который не страдал от его симптомов. Недуг также не проявлялся у старшей сестры Ясмины, когда она в свою очередь всю жизнь страдала от него.

Более серьезные проблемы начали отмечаться в школе, когда Ясмина не могла просто спокойно усидеть за партой и постоянно дергала конечностями. Учителя считали, что ребенок непоседливый, но в старшей школе из-за миоклонической дистонии появились трудности на тестированиях и экзаменах. В подростковые годы конвульсии усложнили жизнь девушки еще и постоянным стыдом, а также ощущением неполноценности.

Ясмина предпринимала попытки скрывать недуг, но каждый раз он проявлялся в наиболее неподходящий момент, поэтому она искала любой способ сдерживать хаотичные движения. Иногда такой недуг можно сдержать специальными таблетками, но в случае Ясмины они оставались бессильными, и тогда девушка нашла выход на дне бутылки. В 18 лет она заметила, что алкоголь помогает ей избавиться от конвульсий, поэтому стала слишком часто прибегать к такому методу и вскоре обнаружила у себя зависимость. Ясмина Макглоун часто выходила из дома, выпив перед этим бутылку вина или полбутылки водки. Алкоголь помогал ей стать счастливее и избавиться от комплексов, поэтому она посещала вечеринки по 4 раза в неделю и пьянствовала. Конвульсии становились слабее уже после трех рюмок водки, но часто Ясмина теряла чувство меры и выпивала по 15 рюмок за вечер. При этом девушка понимала, что это не сможет продолжаться вечно и ей придется найти другое решение своей проблемы.

Девушка отчаянно хотела побороть алкогольную зависимость, но боялась вновь почувствовать себя несовершенной и странной в глазах окружающих и тогда она решилась на радикальные меры. На 21 день рождения родители подарили Ясмине билет в Австралию в один конец и там она устроила свою жизнь. Сейчас девушке исполнилось 25 лет и она счастливо живет в Мельбурне, трудится няней и полностью распрощалась с зависимостью от спиртного. Она научилась жить со своим недугом, несмотря на неудобства, например, ей бывает непросто наносить макияж, готовить пищу или просто пить чай. С 2015 Ясмина Макглоун ведет свою страницу в сети Instagram, благодаря чему информирует о такой проблеме и помогает людям, похожим на нее, избавиться от комплексов и страхов. ]]>