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Акула снесла яйцо в новосибирском дельфинарии
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Акула снесла яйцо в новосибирском дельфинарии 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
К сожалению, двухлетняя Пипа пока не станет матерью.
Обитательница дельфинария относится к виду акул-кошек — у нее, как и у домашних животных, зрачки расположены вертикально, и они отдают предпочтение ночному образу жизни. Они размножаются, откладывая полупрозрачные яйца с усиками, с помощью которых зародыш закрепляется на дне — они похожи, скорее, на небольшие вытянутые мешочки. В этот раз оно не было оплодотворено, поэтому потомства у Пипы пока не будет. В дельфинарии не так давно появилась еще одна акула, чей пол еще неизвестен — если она окажется самцом, то вполне возможно, что они станут парой. Пока Пипа живет в отдельном аквариуме. Акулы-кошки не опасны для человека и в длину достигают не более метра.
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