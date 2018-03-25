Как отваживали соперниц на Руси

На Руси с соперницами традиционно боролись наведением порчи, что представляло собой выполнение определенного «магического» ритуала с пожеланием смерти лицу, против которого он был обращен. Существовало несколько способов навести порчу.

Порча на соперницу

Если женщина подозревала кого-то в связи со своим мужем, она могла напоить соперницу так называемой мертвой водой. Это не та волшебная вода, которую Иван Царевич из сказки поехал добывать для царя. «Мёртвой» на Руси называли воду, буквально оставшуюся после обмывания тела покойника. Порча, наведенная таким образом, считалась очень сильной. Она имела целью физическое устранение нежелательного лица. В народе считалось, что напоенный мертвой водой человек начинал тяжело болеть и в конце концов умирал.

Для второго способа требовалась какая-то личная вещь соперницы. Это мог быть предмет одежды, лента, которую девушка вплетала в косы, сами ее волосы или даже срезанные ногти. Добытый тайно предмет относили к деревенским ведуньям, колдуньям, которые творили на них тайные заговоры. С соперницами ревнивые жены никогда не церемонились, поэтому заговор практически всегда творился на смерть.

Женщины, зная такой способ использования своих вещей, всегда за ними внимательно следили (особенно, если имели тайную связь с чьим-то мужем или возлюбленным). Также существовала традиция собирать и сжигать свои волосы в печи или на природе при убывающей луне. Это делалось для того, чтобы они не достались недоброжелателям и не были использованы в ритуале наведения порчи.

Еще одним способом навести порчу на соперницу было подкладывание так называемого «науза». Жена неверного мужчины делала науз из свернутых в кольцо перьев птиц, волос и других предметов, а затем подкидывала его в дом соперницы. Иногда науз зашивали в подушки (если была возможность это сделать). Как вариант такого подклада использовали землю с могилы, которую насыпали перед входной дверью.

Завистницы и соперницы могли также «сглазить» невесту прямо на свадьбе. Для этого достаточно было шепотом произнести заговор определенного содержания за свадебным столом, пока другие радовались и поздравляли молодых. Также невесте могли незаметно воткнуть иголку в одежду или насыпать мак на обувь. Матери невест, опасаясь таких действий, прикрепляли девушкам к платью булавки или повязывали алый пояс. Эти вещи считались амулетами от сглаза.

Другие методы

Наиболее темпераментные женщины не всегда довольствовались сглазами и порчами. Они брали дело в свои руки и физически наказывали соперницу. Ее могли жестоко избить, а для еще большего унижения — извалять в грязи или вымазать разлучнице дегтем ворота. Но так поступали только самые несдержанные женщины.

Более хитрые и коварные травили своих соперниц. Отвары готовили из дурманных трав (беладонны и пр.), ядовитых ягод, грибов. Отравление было очень распространенным методом устранения соперниц. Его широко использовали как простые люди, так и князья, их жены и любовницы.

Так у царя Ивана IV, всем известного по прозвищу «Грозный», умерла не одна жена от необъяснимой хвори. Иоанн Васильевич был охоч до женского пола и постоянно держал при своем дворе множество красивых девиц. И сами эти дамы, и их родственники были не прочь разделить с царем «бремя царствования», поэтому соперницы быстро устранялись.

Так всего за 3 дня «сгорела» от неизвестной болезни его первая жена Анастасия из рода Захарьиных-Юрьевых. Придворные лекари не смогли определить причину таинственной смерти молодой женщины, которая произошла 7 августа 1560 года. При дворе упорно шептались об отравлении. Бояре не стали долго ждать и уже 18 августа — вскоре после похорон царицы — предложили Иоанну Васильевичу жениться.

Была отравлена засахаренными фруктами (по другой версии — питьем «для плодородия») и Марфа Собакина, которая должна была стать третьей царской женой. Яд ей преподнес князь Михаил Темрюк, брат второй царицы Марии, которая умерла от тоски в монастыре. Так вторая жена в некотором роде «устранила» соперницу уже после своей смерти.

Царь успел жениться на чахнущей на глазах Марфе, но молодая женщина на протянула и двух недель. Это была не последняя смерть от яда. Марфа Собакина оказалась всего лишь одной из многих русских женщин, которых свела в могилу ревность и соперничество.