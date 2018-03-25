Завоевать ее по гороскопу

Каждый мужчина, встретив привлекательную девушку, задается вопросом, как обратить на себя внимание. А если особа заинтересовала серьезно, то и как покорить ее сердце. И хоть природа женщин не проста и весьма загадочна, можно попытаться влюбить в себя с помощью маленьких хитростей. Например, прибегнув к гороскопу. Как разгадать желания своей избранницы, рассказала «ВМ» президент Союза профессиональных астрологов Каринэ Даланян.

Это очень решительные женщины, энергичные, быстрые и сильные. Они напористы, подвижны и склонны к авантюрам. Сперва кажется, что для них все слабаки и никто не может достичь ее уровня. Тем более, что Овны чаще всего еще и очень успешны в карьере. Однако за внешней прагматичностью стоит романтичная натура. Так что, сначала разберитесь в ее потребностях: чего не хватает Овну для полного счастья. Постарайтесь разнообразить ваше общение интересными выходами в свет, поездками за город и оригинальными сюрпризами. Если решитесь на долгосрочные отношения, то покажите, что преданы, готовы к компромиссу. Больше мягкости, понимания и Овен растает в ваших руках как шоколадка.

Как и положено рыбам, барышни, родившиеся под этим знаком погружены в свой огромный океан. И плавать они там могут бесконечно, пока кто-то не поймает и не направит, куда нужно. Покажите ей, что мир вокруг разнообразен и хватит уже плескаться в воде, не соприкасаясь с ним. Помогите Рыбам встать на ноги и выбрать свой путь, дайте понять, что самое время развивать свой потенциал и творческие возможности. Такие женщины при должном уходе и заботе становятся прекрасными помощницами в любом начинании.

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