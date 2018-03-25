В Приморье без вести пропал известный музыкант, который сам помогал искать людей

Он не выходит на связь уже давно.

Общественное объединение «Поиск пропавших детей — Приморский край» опубликовало сообщение о пропаже Романа Макрушина 1984 года. «Мы не можем найти Романа, он наш доброволец, всегда нам помогает. А с января не выходит на связь ни с родными, ни с координатором „ПримПоиска“, и друзья не знают, где он. Он пел в электричках, в Артеме, Уссурийске, в городе на улице», — говорится в сообщении.

Примечательно, что многие подписчики инстаграм-пабликов, где распространили это сообщение, узнали Романа, вспомнив, как слушали его.

Публикация от «ПримПоиск» (@primpoisk25)

25 Мар 2018 в 1:44 PDT