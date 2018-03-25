Дружный Навруз: в Москве показали все богатство Азии

Москва отмечает один из самых древних праздников в мире — Навруз. Те, кто не успел встретить весну среди недели, сегодня сделали это с размахом и всей семьей, передает корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов

Весна припозднилась, поэтому праздник Навруз отмечают под закрытым небом. Роль главной московской юрты выполняет павильон на ВДНХ. Тысячи людей из самых разных стран — от Азербайджана и Казахстана до Пакистана и Ирана — сегодня отмечают здесь свой традиционный новый год.

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Больше двух тысяч лет тюркские и персидские народы отмечали Навруз отдельно друг от друга. Сегодня весну встречают вместе — глобализация, как она есть.

Путь к танцполу лежит через фудкорт. Тут Азия показывает все свое богатство: десятки видов плова, беляши, выпечка, кумыс. Для гурманов кроме проблемы выбора, остается еще одна — отстоять очередь. «У нас рис национальный с юзюмом и морковкой. К нему идут телячьи тефтели, очень вкусно. Есть и сладости, например, пахлава», — говорит представитель афганской диаспоры в Москве Гулам Майванд.

Богатство кухни будто дополняют роскошные ковры, глиняные поделки, чайные наборы и, конечно же, традиционные юрты. Там можно ненадолго скрыться от шумной толпы, а еще от зноя и холода, но это в реальных условиях.

Люди все приходили и приходили, даже такая большая юрта, как павильон ВДНХ, с трудом вмещала всех гостей. Ведь уходить никто не торопился.

Один из таких народов-открытий — талыши, которые живут в Закавказье и Иране. Здесь они не только чтобы заявить о себе, но и объяснить, как именно надо встречать Навруз. Ведь танцы и богатое застолье — это все-таки не главное.

«Наши предки — зороастрийцы, у них была цитата «благие мысли, благие деяния, благие слова». В новый год нельзя ни с кем ссориться, нужно простить друг другу грехи, забыть обиды», — говорит представитель талышской диаспоры Москвы Фуад Шабанов

Так что если с первого января новая жизнь так и не получилась, есть шанс начать снова, с чистого листа.

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