Супруга Павла Прилучного продемонстрировала результаты занятий на пилоне

Известная актриса театра и кино Агата Муцениеце поделилась со своими подписчиками неожиданной фотографией, для создания которой позировала на пилоне. Видимо, таким образом супруга Павла Прилучного решила продемонстрировать интернет-общественности результаты своих занятий.

Не секрет, что супруга популярного актера Павла Прилучного Агата Муцениеце уже не один год активно занимается пол-дэнсом. Сама девушка призналась, что увлеклась интенсивными тренировками на шесте после первых родов, вдохновившись положительным примером своей родственницы, которая таким образом вернула себе великолепную форму после двух беременностей.

Задумка удалась на славу и Агата так не стала бросать тренировки даже после появления на свет второго ребенка, дочери Мии, в марте 2016. Павел не скрывает, что очень гордится супругой и однажды сообщил в одном из интервью, что его возлюбленная всегда великолепна. Впрочем, это не удивительно, ведь 29-летняя Муцениеце, судя по опубликованному снимку на пилоне, действительно выглядит просто отменно. «Очень не хотела идти на тренировку! Лень, была просто ГИГАНТСКОЙ! И Погода пасмурной! Но! Я встала и пошла! Главное прийти! А там уже, само собой и потренировалась, как никогда, хорошо. И солнышко вылезло из-за тучек! И вот, день удался! И конечно, греет мысль, что я буду подтянутой и худой к лету», — честно призналась своим подписчикам актриса, получив немало комплиментов в ответ.

«Ты красавица! А после пилона и настроение поднимается и как ни странно лёгкость в теле, несмотря на сложные упражнения и элементы» «Обязательно будешь и стройной, и подтянутой, и худой! Ты можешь! Хотя о чем это я? Ты уже в шикарной форме!» «Ого-го! Фигура супер!» «Красавица, а пресс какой подтянутый! Умница, Агата!» «И эта женщина родила двоих детей! Восхищаюсь! Фигура в идеале! Вы умничка!» Напомним, что недавно Агата Муцениеце удивила поклонников новой прической. Звезда укоротила свои локоны до каре и выбрала более светлый оттенок волос.