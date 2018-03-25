Ещё
Миша Романова бросила «ВИА Гра» ради любви
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миша Романова бросила «ВИА Гра» ради любви 

Popcake.tv 30 минут назад
Фото: Popcake.tv
Недавно появившиеся слухи о том, что Миша Романова покидает «ВИА Гру» подтвердились. О своем решении уйти из коллектива, в котором девушка проработала лет, Миша сообщила через. По словам теперь уже бывшей участницы группы, причиной ее прощания с «ВИА Грой» стала… любовь!
«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», — написала Миша, поблагодарив Константина Меладзе за полученный опыт, А Эрику и Настю — за чудесные совместные выступления.
До сих пор не ясно, действительно ли место Миши займет Ольга Меганская из Санкт-Петербурга, которая выступила в составе группы на концерте в г. Тбилиси. В любом случае новой участнице придется потрудиться, чтобы заполучить такую же любовь и признание публики, как это удалось Мише. Да и горечь из-за ухода кумира пройдет, наверное, еще очень нескоро.
Popcake.tv: последние новости
Новый тренд от Бибера: «Покажи прыщи» Джастин Бибер ушел в запой после разрыва с Селеной Секреты фитнес-тренировок Дакоты Джонсон для «50 оттенков свободы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок44
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини98
Волочкова показала, как моется в бане243
Чехова похудела и показала откровенное фото14
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение