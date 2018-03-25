Миша Романова бросила «ВИА Гра» ради любви

Недавно появившиеся слухи о том, что Миша Романова покидает «ВИА Гру» подтвердились. О своем решении уйти из коллектива, в котором девушка проработала лет, Миша сообщила через. По словам теперь уже бывшей участницы группы, причиной ее прощания с «ВИА Грой» стала… любовь!

«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», — написала Миша, поблагодарив Константина Меладзе за полученный опыт, А Эрику и Настю — за чудесные совместные выступления.

До сих пор не ясно, действительно ли место Миши займет Ольга Меганская из Санкт-Петербурга, которая выступила в составе группы на концерте в г. Тбилиси. В любом случае новой участнице придется потрудиться, чтобы заполучить такую же любовь и признание публики, как это удалось Мише. Да и горечь из-за ухода кумира пройдет, наверное, еще очень нескоро.