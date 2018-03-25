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«Это точно женщина?»: Мася Шпак показала подругу-бодибилдера
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«Это точно женщина?»: Мася Шпак показала подругу-бодибилдера 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Казалось бы, фанатов пары Александра и Маси Шпак ничего не может удивить. Однако же Масе удалось сделать это, продемонстрировав свою давнюю подругу-бодибилдера. Огромные мышцы женщины, которыми может похвастаться далеко не каждый мужчина, вызвали у интернет-пользователей удивление.
Ирина Мещанская, она же Мася Шпак, встретилась со своей давней подругой Наталией. Она решила показать своим подписчикам, как выглядит её приятельница и вызвала в сети много вопросов. Поклонников удивил внешний вид женщины и они принялись расспрашивать о ней подробнее. Пользователи рунета признались, что подумали, будто перед ними вовсе не подруга, а друг. Они попросили Масю не обижаться на такое высказывание, потому что, по их словам, Наталия сама виновата, что её могут спутать с мужчиной. Комментирующие сошлись во мнении, что представительница прекрасного пола не должна так выглядеть.
Наталия Кузнецова была худенькой, ничем не выделяющейся девочкой, однако сейчас она является двукратной чемпионкой по бодибилдингу и абсолютной чемпионкой по пауэрлифтингу и армлифтингу. Эти сложные для сознания простого человека определения обозначают, что Наталия наделена большой силой воли и, безусловно, силой физической. Ко всему прочему, у Наталии нет проблем в личной жизни и она счастливо живет в браке. «Это точно женщина?» «Перебор…» «Жалко ее, если честно… на мужчину похожа» «Ужас…» «Если грудь и голову спрятать, не будет сомнений, что это мужчина!»
Поклонники попросили Масю не следовать примеру Наталии Кузнецовой и остановить свои преображения. Напомним, что недавно Ирина Мещанская показала себя до трансформаций, а фанаты признались, что раньше она была лучше.
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