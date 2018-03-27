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Мечты сбываются: Меган Маркл уже в детстве представляла себя принцессой
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Мечты сбываются: Меган Маркл уже в детстве представляла себя принцессой 

WMJ.ru 25 минут назад
Фото: WMJ.ru
Меган Маркл в детстве была обычным ребенком. И как большинство девочек, она любила играть в принцесс. В преддверии одной из самых ожидаемых свадеб года между Меган и принцем Гарри, которая состоится 19 мая, западные СМИ однародовали архивное видео, на кадрах которого 8-летняя Меган представляет, что она — принцесса. На голове у Маркл красуется игрушечная корона, и девочка раздает поручения своим подругам-«подданым».
— говорит 8-летняя Меган.
И кто после этого скажет, что мечты не сбываются? Меган своим примером показала, как жизнь обычной девочки может превратиться в настоящую сказку.
А у тебя сбываются мечты и желания?
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Фото:Global Look Press
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