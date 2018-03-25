Мечты сбываются: в Сети появилось детское видео Меган Маркл, на котором она играет в королеву Англии!

19 мая весь мир будет следить за событиями в Лондоне — принц Гарри (33) женится на Меган Маркл (36). И есть такое подозрение, что Меган с детства знала — ей просто суждено стать частью королевской семьи.

В Сети появилось интересное видео: Меган в золотой игрушечной короне играет с другими детьми на дне рождения своей подруги Нинаки Придди (ей тогда исполнилось 9 лет) и притворяется, что она королева Англии! «Можете звать меня ваше высочество», — шутит Меган на записи. И правда, мечты сбываются.

https://www.youtube.com/watch?v=qN0sdrZ0n7s

Кстати, говорят, на свадьбе Маркл и Гарри будут петь Эд Ширан (27), Элтон Джон (71) и Spice Girls, а на церемонию придут сразу три бывшие девушки рыжеволосого красавчика. Зрелище явно будет занимательное.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mechty-sbyvayutsya-v-seti-poyavilos-detskoe-video-megan-markl-na-kotorom-ona-igraet-v-korolevu-anglii/