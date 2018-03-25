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Дополненная реальность поможет в сборке мебели
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Дополненная реальность поможет в сборке мебели 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Технологии дополненной реальности, чья практическая польза была уже не раз доказана, вскоре могут стать неотъемлемой частью нашей жизни. Это доказал разработчик Адам Пиккард, автор приложения AssembleAR, наглядно демонстрирующего все этапы сборки мебели от компании IKEA.
Несмотря на то что инструкции IKEA составлены весьма грамотно, нередко людям бывает сложно самостоятельно справиться со сборкой мебели, говорит Пиккард. Благодаря анимированному руководству AssembleAR собрать разрозненные детали воедино станет возможно даже без помощи профессионалов.
Чтобы процесс сборки прошел легко и непринужденно, необходимо запустить AssembleAR на устройстве, отсканировать штрих-код на упаковке товара. После этого приложение отыщет товар в своей базе и выведет на экран анимированную инструкцию, комментируя последовательно каждый шаг.
Пока приложение существует только в виде идеи, реализация которой отнюдь не гарантирована. Тем не менее, учитывая потенциал AssembleAR и практически безграничные возможности ARKit, есть все шансы, что представители IKEA заинтересуются концептом и воплотят его в жизнь.
Обсудить перспективы ARKit можно в нашем Telegram-чате.
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