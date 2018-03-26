Бойфренд напрокат: новая услуга в китайских магазинах

Мужчина в хорошие руки. Недорого Если вам не с кем пойти на шопинг, бойфренда теперь можно арендовать прямо в магазине. Законодателями очередной странной моды ожидаемо стали китайские торговые центры. В последние годы азиатские маркетологи задают мировые тренды в продвижении товаров и услуг. И вот их очередное ноу-хау. В сети появилось видео, снятое в одном из крупных китайских торговых центров. Одиноким покупательницам за символическую плату в один юань (около 10 рублей), то есть, фактически, по залоговой цене проката тележки для покупок предлагают выбрать себе временного спутника на время шопинга. Он ещё и со звуком! Арендованный молодой человек сопровождает даму в её «скитаниях по дебрям магазинов», поддерживает непринуждённую беседу, даёт советы (если попросят) и галантно помогает с транспортировкой покупок до выхода из здания. Любой каприз за ваш юань, дорогие женщины, за исключением физического контакта. Объятия, поцелуи и прочие тактильные проявления чувств в договор аренды не включены. Зато взятый напрокат бойфренд с удовольствием сфотографируется с вами, или без слова упрёка будет искать выгодный ракурс для ваших селфи на фоне витрин. Иными словами, бойфренд напрокат выполняет несколько урезанный, но вполне достаточный для шопинга набор функций классического мужчины мечты. Причём, ворчание и упрёки в список опций «бойфренда напрокат» не входят. Впрочем, как и оплата покупок. Тут либо одно, либо другое. Бойфренды напрокат сопровождают своих дам во время шопинга. Одинокие посетительницы супермаркета выстраивались в очередь за прокатными бойфрендами. Молодые люди были выставлены в витринах, напоминающих упаковки гигантских кукол.

Фото: dailymail.co.uk До чего дошёл прогресс На самом деле, мода на аренду мужчин в качестве эскорта без малейшего эротического подтекста в Китае не нова. По мнению китаянок, в некоторых ситуациях найти фотогеничного сопровождающего — это даже лучше секса. Несколько лет назад в стране стали чрезвычайно востребованы так называемые «бойфренды на час». Их в канун семейных праздников арендуют в режиме онлайн молодые работающие китаянки, чтобы продемонстрировать родственникам якобы наладившуюся личную жизнь и избежать насмешек. Молодые люди в Китае работу в эскорте не считают зазорной. Прокатный бизнес не предполагает интим, зато предоставляет шанс познакомиться с успешными женщинами и даже завязать серьёзные отношения. Хорошего вам настроения Впрочем, прокат мужчин для шопинга — это уже абсолютно новый этап развития тренда на «лайк и шер» импозантных спутников. Стейси Тянь, сотрудница отдела планирования мероприятий супермаркета, проводившего акцию по шеренгу бойфрендов, в интервью DailyMail рассказала, что они с коллегами вдохновились популярной в Китае культурой обмена. Их сервис в первую очередь призван создавать праздничное настроение. «Мы вступили в эру одиноких женщин. Большинство посетительниц супермаркетов одиночки, и мы хотели помочь им чувствовать себя уютнее», — пояснила Стейси Тянь корреспонденту MailOnline. Появится ли подобная услуга в магазинах других стран — скоро узнаем. А вы воспользовались бы услугой бойфренд напрокат?