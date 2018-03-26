Еда, нагрузка, сроки: Дмитрий Селиверстов — о популярных фитнес-мифах

Абсолютный чемпион России и Восточной Европы по бодибилдингу в номинации «Пляжный бодибилдинг» Дмитрий Селиверстов отвечает на самые популярные вопросы о фитнесе.

Весна наконец-то заявила свои права, активно нагревая воздух, убирая с дорог надоевшие сугробы и увеличивая световой день. Кстати, весна не только на улице, но и в фитнес-клубах, ибо это тот самый период, когда люди массово начинают готовиться к пляжному сезону. Как добиться более быстрого результата, мотивировать себя а, главное, заниматься регулярно не только по весне фитнес-эксперту и телеведущему Эдуарду Каневскому рассказал Дмитрий Селиверстов — абсолютный чемпион России и Восточной Европы по бодибилдингу в номинации «Пляжный бодибилдинг».

— Вы, безусловно, являетесь примером того, как должен и может выглядеть настоящий мужчина. Но все понимают, что такая фигура — это регулярный и тяжелый труд. Так сколько нужно тренироваться, чтобы получить такой результат?

— Полагаю, взгляды на то, как должен выглядеть настоящий мужчина, сильно разнятся. Но я явно представляю собой адепта одного из этих взглядов. Я с детства хотел выглядеть как герой комикса или фильма про супер-людей, как человек с советских агитплакатов про героев войны, спорта, труда. Широкие плечи, крепкие руки, узкая талия — все просто. Выглядеть, как супергерой или греческий бог, а не сатир. Это мне кажется очень естественным.

Хорошо выглядеть, быть опрятным и здоровым, воспитанным и надежным — это всегда труд, всегда дисциплина и отказ от некоторых мимолетных желаний. Но это, в моем понимании, нормально: работать над собой каждый день и внешне, и внутренне. Для того, чтобы достичь соревновательной формы, надо пахать как проклятый, но можно иметь приличную форму, соответствующую вышеупомянутым критериям, занимаясь раза три-четыре в неделю.

— А зачем такая фигура человеку, который не планирует выступать?

— Внешность очень сильно связана с нашим внутренним ощущением себя. Моя физическая форма — это мой дом, и я хочу жить в добротном доме, построенном из правильных материалов, со свежевыкрашенным фасадом. Думаю, это актуально и для других.

— Несмотря на то, что март дает многим шанс подготовиться к более легкой одежде и пляжному сезону, все-таки один-два месяца — не такой большой срок, чтобы серьезно изменить фигуру. Так чего можно добиться за несколько месяцев?

Добиться можно очень многого. Некоторые умудрялись сбрасывать по 30 килограммов лишнего веса. Не уверен, что это полезно, но с 10 килограммами за месяц можно смело расстаться, поднять общий тонус, укрепить здоровье и наладить обмен веществ. А здоровый человек в тонусе всегда хорошо выглядит.

— Известно, что 70 процентов хорошего результата в фитнесе — это правильное питание. Расскажите, что едят адепты фитнеса? Правда, что кроме куриных грудок и яичных белков вы ничего не кушаете?

— В моем представлении это не 70, а 50 процентов. Естественно, мы — то, что едим. Все остальные функции регуляции обмена веществ и формы зависят от физической активности и ее качества. А рассказы про курицу с гречкой и яйца — это один из мифов о мире фитнеса. Разнообразие рациона всегда будет залогом здорового и устойчивого прогресса.

— Самая большая проблема большинства граждан нашей необъятной родины — это плохая мотивация. Что мотивирует вас, и как замотивировать себя нашим читателям?

— Я сторонник развития внутренней дисциплины и диалога с собой, для выявления истинных потребностей организма. Все, что нам нужно — это научить организм системно работать, извлекая удовольствие из ежедневного труда. Это и является исконной мотивацией, которую не нужно подпитывать дешевыми лозунгами и обещаниями обществу и пространству. Можно кричать о своих великих намерениях, сидя на «пятой точке» и не двигаясь не на сантиметр к их реализации. Постоянный труд дает представление о собственных силах, это влечет за собой постановку правильных и выполнимых задач, любая выполненная задача-монета в копилку внутренней мотивации. Мотивация без конечного продукта — это пустота!

— Есть люди, которые вроде и хорошо мотивированы и готовы «ворочить горы» за хороший результат, но тотальная нехватка времени не дает им это делать. Так как же найти время на тренировки, когда времени нет даже на полноценный сон?

— Не нужно путать рассказы о замотивированности с мотивированной необходимостью. Если человек испытывает потребность в физическом труде и работе над своим телом, в нем сидит желание изменить себя — он найдет время. Жизнь у нас одна, и кроме нас над ней никто не властен. Даже если вы находитесь в самых жестких условиях, всегда есть выход. Всегда есть возможность подстроить мир под себя.

— А не вредно тренироваться, если не высыпаешься?

— Сон и качество сна невероятно важны в любой деятельность. Сон — это время восстановления, время роста, время очищения. Воруя у сна, воруешь у своего здоровья. Даже если не хватает времени на длительный 8-10-часовой сон, необходимо обеспечить идеальные условия для более короткого периода. Я знаю массу примеров, когда люди спят по четыре часа и изнуряют организм длительными тренировками. Это в корне неправильно. Поверьте, организм этого не оценит.

— Стоит ли новичкам подключать так называемое спортивное питание? И зачем оно новичкам вообще, если, исходя из названия, спортпит придуман именно для спортсменов?

— Как раз именно новичкам спортивное питание может помочь сделать их рацион более полноценным, сгладив недостатки обычного рациона. Например, многие начинающие атлеты не добирают в рационе белка. Это можно решить применением белковых смесей. Бояться его не стоит, но желательно пользоваться продукцией всемирно известных надежных брендов.

— А можно ли в своих тренировках использовать жиросжигатели? И что они из себя представляют?

— Использование жиросжигателей в умеренных количествах не вредит организму. Главное — не увлекаться и не видеть в этом панацею. Опять же, надо избегать неизвестных вам веществ и препаратов, ведь даже избыточное употребление всем нам известного кофеина, экстракта зеленого чая и йохимбина может оказать серьезное воздействие на сердце. Во всем нужна мера!

— Мы часто слышим слово «сушка». Так что в действительности оно означает, и не опасна ли для здоровья?

— Сушка — это понятие растяжимое, она может длиться от недели до нескольких месяцев, иметь моно— или комплексный характер. Если говорить про массовые проекты «сушек», это немного нездоровая тема. Не занимайтесь самолечением, не имея достаточной квалификации.

— И, напоследок, дайте несколько универсальных советов нашим читателям: с чего начать тренировки, какие лучше всего выполнять упражнения новичкам и сколько повторений оптимально выполнять, чтобы работать над рельефом мышц?

Самое главное правило — больше двигайтесь! А самый главный совет: научитесь работать с весом собственного тела, пару месяцев тренировок на воркаут или физкультурных площадках, особенно на свежем воздухе, подготовят вас к любым видам нагрузок.