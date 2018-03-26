7 способов выйти из зоны комфорта

Выражение «выйти из зоны комфорта» — пожалуй, один из самых популярных фразеологизмов сегодняшнего времени. Каждый, кто слышит его, понимает, что означает оно движение вперед. Да, уже ни у кого не вызывает сомнений, что выходить из зоны комфорта нужно, но мало кто знает, куда при этом двигаться. Некоторые ошибочно думают, что покинуть зону комфорта — это уволиться с прежнего места работы. На мой взгляд, этот вариант, конечно, имеет право на существование, но только в том случае, когда вы перепробовали все способы «выхода из зоны комфорта», продолжая выполнять обязанности на своем прежнем рабочем месте. Итак, рассмотрим по порядку, что можно сделать в том случае, если вы любите свою работу, не готовы уйти с нее, но хотите развиваться.

1. Четко сформулируйте свои цели Ни один поиск себя не увенчается успехом, если он изначально не преследует цели. Подумайте, что вас в данный момент не устраивает в вашей работе: ваша должность, заработная плата, ваши обязанности. Заодно задайтесь вопросом: готовы ли вы к тому, что у вас появятся какие-то новые функции?

Изменения могут затронуть и зону вашей ответственности, возможно, вам придется куда-то уехать, заняться чем-то новым. Вы должны максимально четко продумать, на какие перемены в жизни вы готовы. 2. Задумайтесь о том, как работает ваша компания Совершенно необязательно уходить из своей компании в другое место на ту же должность, если стаж работы позволяет вам, проанализировав структуру работы вашей компании, найти для себя другую сферу деятельности, которой вы, возможно, соответствуете больше. Карьерный рост в рамках одной компании куда более правильная вещь, чем уход куда-то на ту же самую должность. Поэтому наведите справки, пообщайтесь с коллегами из других отделов и определитесь с возможной должностью.

3. Следующий этап — изучить должностные требования

Возможно, работая в отделе документооборота, вы решили, что карьерный рост может быть далее осуществлен вами в сторону бухгалтерии. Просто так без специального образования, но со знанием 1С вас туда работать вряд ли возьмут. Следовательно, вы должны получить образование. А если вы увидели свое будущее, например, в договорном отделе, то специального образования вам уже будет не нужно: только желание и опыт работы на прежнем месте. Там ваши знания о документообороте могут как раз пригодиться.

4. Поставьте начальство в известность

Естественно, о своих планах по смене рабочего места следует проинформировать непосредственное начальство. Излишне переживать по этому поводу не стоит, как правило, в любых компаниях всегда идут навстречу сотрудникам, которые хотят расти и развиваться.

5. Новая должность — новые обязанности

Рассказав руководству о своих планах, не забудьте намекнуть, что вы готовы взять на себя какие-то новые функции. Это тактически верный ход, который поможет вам подняться не только в глазах руководства, но и в своих собственных. Вот он — настоящий выход из зоны комфорта.

6. Повышайте требования к себе

Вы можете работать больше, лучше, результативней? Что вам для этого нужно? Допустим, работая в отделе документооборота своей компании, в ваши задачи входит ежедневная обработка 40-60 документов, которые вы должны отсканировать, распознать и прикрепить в 1С. Посчитайте, сколько времени в среднем уходит у вас на обработку одного документа. Как вы можете ускорить этот процесс?

Возможно, вам стоит периодически менять типы документов — отдохнув от монотонной работы с одним типом, взяться за другой: полдня вы посветили товарным накладным, сделайте перерыв и обработайте договора. Смысл в том, чтобы задуматься о личном тайм-менеджменте на рабочем месте и повышении результативности своего труда.

7. Всегда участвуйте в жизни своей компании

На самом деле, работа — это не только скучное сидение в офисе от звонка до звонка. Это важная часть вашей жизни, общение с коллегами, обмен полезной и не очень информацией. Будьте всегда активны. Никто не запрещает вам выступать с какой-то инициативой, которая может принести пользу и вашей компании, и всем сотрудникам, и даже обществу.

Существует огромное количество благотворительных организаций, фондов, можно просто принимать участие в каких-то акциях. Инициативу можно проявлять как в сфере социальной, так и в отдыхе. Любые события, которые вроде бы напрямую не связаны с работой, но, тем не менее, задействуют сотрудников компании, сплачивают всех как единое целое.

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