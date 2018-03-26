«Перерыв не повредит!»: Анна Шульгина перестала заниматься спортом

Наследница певицы Валерии Анна Шульгина , опубликовала красноречивую фотографию, не оставляющую сомнений, что девушка обладает отличной фигурой. Впрочем, сама Анна не очень довольна собой и сетует, что вынуждена пропускать занятия в спортзале.

Все поклонники звездной матери Валерии прекрасно осведомлены, что ее дочь Анна Шульгина в детстве была довольно пухлым ребенком. И только когда девушка выросла и взяла себя в руки, она смогла добиться потрясающих результатов, поэтому отныне может позволить себе без стеснения демонстрировать фигуру. Однако созданное долгими трудами тело необходимо поддерживать в форме, для чего, как известно, необходимо стать постоянным посетителем спортзала. И, к немалому огорчению звезды, сейчас она вынуждена сделать небольшой перерыв в своих занятиях.

Анна пожаловалась поклонникам, что из-за недавнего удаления зуба мудрости перестала заниматься спортом, как того и требует период восстановления. И Шульгина с нетерпением ждет, когда же она сможет вновь вернуться к своим тренировкам. «Как только можно будет, я сразу начну приводить себя в тонусную форму», — пообещала Анна, демонстрируя свой плоский подтянутый живот.

Подписчики были приятно удивлены точеными формами артистки, а потому лояльно отреагировали на ее вынужденный перерыв от спортзала. Фанаты уверены, что за короткий промежуток времени ничего страшного с фигурой Анны не произойдет, а потому ей ни к чему переживать. Напротив, стоит отнестись к передышке с воодушевлением и как следует отдохнуть. «Анечка, вы прекрасны, а талия улётная!» «Вот это талия! Такой талии небольшой перерыв не повредит!» «Анечка вы в чудесной форме!» «Аня, не переживайте, скоро вернется все на круги своя, у вас отличная фигура»

К слову, этот домашний костюм показался поклонникам куда спокойнее и проще, чем розовый плюшевый комплект, который Анна показывала ранее, рассуждая, что одеваться стоит исключительно под настроение.