Немцев призвали перестать ходить голышом

Один из главных берлинских спа-центров Vabali Spa потребовал от своих посетителей носить халаты за пределами саун и бассейнов, чем вызвал недовольство многих немцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В сообщении, размещенном на странице в Facebook, отмечалось, что это связано с многочисленными жалобами гостей, в основном британцев, американцев и итальянцев.

Таким образом, без одежды теперь можно находиться только в сауне и бассейне. Недовольство немцев поддержали некоторые депутаты бундестага . Так, депутат от Левой партии Грегор Гизи заявил, что «берлинские традиции нельзя нарушать в угоду иностранцам».

Как отмечает Deutsche Welle , право граждан Германии ходить без одежды в саунах фитнес-клубов, спа-центрах, а также около озера или посреди парка сбивает с толку многих приезжих.

Немецкое движение нудистов «Культура свободного тела» появилось в начале XIX века. Во времена нацисткой Германии оно было запрещено. Возрождение нудизма началось в 1950-е годы, это движение всегда ассоциировалось со свободой и наслаждением природой.