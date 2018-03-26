Бизнес в декрете: тюменка рассказала, как на пошиве шуб заработала больше миллиона рублей

Наталья Примакина — мать двоих детей и владелица собственного бизнеса по пошиву шуб. Свою квартиру в меховой салон она превратила еще шесть лет назад. Тогда в нее никто не верил. Муж хоть и поддерживал любимую в ее начинаниях, но не скрывал своего скептического отношения. Но Наталья решила доказать всем, что девушки тоже умеют добиваться целей и управлять бизнесом, даже если они сидят в декрете. И у нее все получилось. Сейчас тюменка имеет стабильный доход 120–130 тысяч рублей, пять шуб в гардеробе и много свободного времени, которое она тратит на семью.

Как заработать в декрете

Как у нее это получилось и какие капризы своих клиентов ей приходилось исполнять — узнал корреспондент 72.ru.

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Отец Натальи Примакиной в то время работал егерем. Поэтому девушка с детства не понаслышке знала, что такое мех. Но как его обрабатывать, шить и продавать — не имела ни малейшего представления. Ей пришлось самостоятельно изучить эту науку, купить выделку и пробовать что-то сшить. Первое изделие, которое она сделала, был жилет из лисы.

— Я пыталась изготовить выделку, но получилось как-то не очень. В итоге осталось много разных кусочков меха, который я потом собирала воедино. Этот жилет я запомнила надолго, потому что дался он мне непросто. В итоге я продала его за пять тысяч рублей. Муж тогда даже сказал, что с такими ценами я прогорю. Так постепенно я стала ценить то, что делаю, и просить за свою работу больше денег. А начальный капитал у меня всего две тысячи рублей, — рассказала Наталья Примакина.

Со временем с помощью социальных сетей и сарафанного радио девушке удалось раскрутиться. К ней обращались с разными просьбами. Так, например, однажды Наташе позвонили и попросили сшить для пятилетней девочки соболиную шубу. Причем их не остановило ни то, что ребенок быстро из нее вырастет, ни стоимость в 230 тысяч рублей. Потом был заказ от мужчины, который мечтал о длинной шубе из белого волка.

— Я была очень удивлена такому заказу. Ко мне обратился двухметровый мужчина, спортивный такой. Он хотел, чтобы я сшила ему шубу в пол из белого волка. Получилось, конечно, роскошно, игриво, но очень дорого — порядка 700 тысяч рублей, — рассказала Наталья.

Попадались и совсем крупные заказы. Как-то к тюменке обратилась девушка и попросила сшить сразу три шубы из разного меха. Этот заказ обошелся ей в 1 650 тысяч рублей.

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Меховые изделия, которые сшила тюменка, нередко участвуют в различных фотопроектах

В среднем за месяц у Натальи 10–15 заказов. Теперь клиентов она находит не только в интернете и по рекомендациям, но и через ателье, с которыми сотрудничает. Самый большой поток заказов приходится на зимний период. Именно в это время ее ежемесячный доход превышает сто тысяч рублей.

— Ко мне обращаются девочки, которые не нашли ничего в салонах. Иногда даже просят меня помочь им. Я обычно в таких просьбах не отказываю, потому что тоже слежу за теми предложениями, которые есть в меховых магазинах. И меня, например, пугает, что там нет никакого разнообразия. Наверное, поэтому люди и идут ко мне. Мне-то ведь можно просто показать понравившуюся картинку, а я сошью и, возможно, даже предложу что-то более интересное. Например, я как-то сшила шубу вместе с девочкой, которая показала мне свою вышивку. В итоге мы скомбинировали мех и ее картину — получилось невероятно красиво и эксклюзивно. Иногда, прогуливаясь по магазинам, я вижу, что некоторые из них продают старые переработанные шубы. Чаще всего их выставляют на акции, — продолжила рассказ тюменка.

Наталья призналась, что у нее уже нет страсти к мехам. В гардеробе висят пять разных шуб, но той самой нет. Она пока не определилась, какой именно мех ей нравится.

О графике работы в декрете

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График работы у тюменки сильно отличается от того, что обычно предлагают работодатели. Она приступает к труду с обеда и до шести часов вечера. Все остальное время она посвящает семье.

— С утра я, как и обычная мамочка, занимаюсь детьми, собираю мужа на работу. Потом сама иду заниматься делами. Мне не нужна работа, из-за которой нужно жертвовать семьей. Я считаю, что каждый человек должен заниматься любимым делом — тогда и проблем никаких не будет. Хочется пожелать всем мамочкам найти себя. Семья бизнесу не помеха, напротив, это колоссальная поддержка, — резюмировала Наталья.

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