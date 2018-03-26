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«Тощим и не снилась такая талия»: Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
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«Тощим и не снилась такая талия»: Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике 

Eva.ru 17 минут назад
Фото: Eva.ru
Анфиса Чехова совсем недавно показывала фото из бани, на котором было видно все ее красивые изгибы. Но новый снимок в раздельном купальнике произвел еще больший фурор. При этом некоторые даже усомнились, не фотошоп ли сделал такой изящной фигуру телезвезды.
40-летняя телеведущая Анфиса Чехова уже давно считается идеалом и секс-символом для мужчин. Несмотря на это, в последнее время женщина увлеклась похудением, стремясь стать еще лучше. Анфиса активно занимается спортом, следит за питанием, и результат этих действий не заставил себя долго ждать. Чехова решила продемонстрировать все свои достоинства, показав снимок в раздельном голубом купальнике на фоне дров. Поклонники телеведущей были в восторге от этих снимков. Они сражены красотой фигуры Чеховой, а некоторые даже не верят своим глазам, считая, что Анфиса обработала фото в редакторе или даже удалила ребра, чтобы добиться такой тонкой талии.
«Ребра удаляла что ли?» «Талию подфотошопили красиво» «Фигура божественная! Тощим селедкам и не снилась такая тонкая талия и шикарный покат бёдер» «Форма гитары. Самая редкая и самая красивая» «Вы шикарная! Мне кажется, это идеал женской фигуры!» «Талия нереальная! Анфиса, зачем живот втягивать? И так все идеально!»
Похудение подарило Чеховой новые возможности. Так, недавно она продемонстрировала сложную стойку на руках, о выполнении которой некоторое время назад не могла даже и мечтать. Телеведущая вдохновила своим примером многих людей, в том числе участников проекта «Взвешенные и счастливые люди» на телеканале СТС, в котором Анфиса была ведущей.
Однако недавно комментаторы остались недовольны сообщением Чеховой о наборе моделей plus size для своей линии одежды. Девушкам не понравилось, что Анфиса записала в «пышки» дам с размером одежды 48-50.
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