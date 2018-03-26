Раундап — клоны с разными названиями

Скажите, знаете ли вы хоть одного земледельца, который мог бы похвалиться участком или полем, на котором сорняки не растут? Не тем, где у земледельца всегда в работе тяпка или триммер, а тем, на который семена сорных трав не залетают? Нет таких, однако.

Иногда без гербицидов не обойтись

Потому вопросы как бороться с сорняками или где купить кем-то рекомендованный препарат всегда актуальны.

Что такое гербициды

Гербициды — химические средства, используемые для борьбы с сорной растительностью, преимущественно травянистой. Названий гербицидов, разрешенных для использования дачниками и огородниками, много. Это препараты, которые продаются в крупных садовых центрах и небольших магазинчиков, их можно купить без рецепта. Названий препаратов много, не меньше 43 наименований. Как разобраться, что стоит покупать, на что стоит тратить деньги?

Действующие вещества гербицидов

Да, здесь опять одно и то же действующее вещество, которое нам предлагают под разными названиями — как в случае с парацетамолом, у которого 80 лиц, то есть названий. Действующих веществ довольно много, но не все разрешены дачникам для уничтожения лебеды садовой. Например, вещество пендиметалин, которое губит многие огородные сорняки:

лебеду;

марь белую;

звездчатку (мокрицу);

пастушью сумку;

мятлик;

щирицу.

Обработка полей от сорняков. Да, есть и такие гербициды, у них выборочное действие. Фото с сайта cienciatoday.com На основе этого вещества аграриям сейчас предложены шесть препаратов, но они не для дачников.

Старый знакомый — «Раундап»

Настолько старый, что уже хочется чего-то более мощного, более современного. Ну не сидят же химики в лабораториях без дела, пробирки ведь не все разбились, их стекольные заводы выпускают. Гербицидные свойства этого вещества были определены в 1970 году, а специалист, обнаруживший их, работал в компании «Монсанто». Компания запатентовала открытие, вещество назвали «Roundup» (это название торговое, в русском варианте звучит и пишется как «Раундап»), что означает круговую оборону.

Раундап, первое торговое название препарата, который создан на основе глифосата. Фото с сайта citizentv.co.ke — первое торговое название препарата, который создан на основе глифосата. Фото с сайта citizentv.co.ke А теперь — представление родоначальника: «Раундап». Регистрант — «Монсанто». Действующее вещество — глифосат (изопроламинная соль), 360 г/л.

Способ применения препарата Раундап. Фото с сайта pesticidy.ru Предназначен для: Выдержка из вкладыша-аннотации: «Проявляет гербицидную активность против любого комплекса засорителей, включая злостные многолетние сорняки и древесно-кустарниковые породы. Вызывает полную гибель как надземной массы, так и корневой системы сорняков. Действует в широком диапазоне температур».

Раундап легко справляется с сорняками

Препарат был в продаже, дачники и огородники знали его под этим именем. Но всякому патенту есть срок, и он закончился в 2000 году. С этого времени «Монсанто» так и производит его под оригинальным названием, а все остальные компании, производящие или фасующие его, регистрируют препарат под иными названиями. Порой продавец в магазине покажет яркую упаковку и скажет: «Вот то, что вам нужно. Это современный препарат, его действующее вещество — глифосат». Но не знает такой продавец, что ему (глифосату) уже пора на пенсию.

Два вида глифосата

Глифосат существует в двух видах:

Первый — калийная соль, это название так и пишется «глифосат (калийная соль)».

Второй вид — «глифосат (изопропиламинная соль)». У него много синонимов: интосорг, цидокор, глицел, раундап, глисол, форсат, глифонин, глитал, утал, нитосорг и фосфулен. Можно надеяться, что список полный. Эта форма глифосата используется при производстве препаратов для дачников под двумя десятками названий.

Сейчас пройдемся по персоналиям:

«Чистогряд»

Концентрация 360 г/л в виде водного раствора. Выпускается в ампулах по 25 мл. Регистрант препарата — ООО «Ваше хозяйство».

Способ применения препарата Чистогряд. Фото с сайта pesticidy.ru Предназначен для: В ЛПХ используется для подготовки участков под посадку бахчевых культур, картофеля, бобов и гороха, готовят участки перед посевом газонных трав; обработки делают осенью, после уборки урожая.

Обработка участка гербицидами перед посевом газонных трав

Способ применения: 50 мл препарата растворяют в 3 л воды, которые используют для опрыскивания одной сотки, если сорняки однолетние или многолетние. При уничтожении особо жестоких сорняков (пырей, свинорой, амброзия) увеличивают концентрацию: в 3 л растворяют 75 мл препарата.

«Файтер»

Регистрант — ООО «Амурагрохим». Для этого препарата есть небольшая рекламка: рекомендован для уничтожения однолетних и многолетних сорняков, в том числе свинороя, бодяка, пырея, вьюнка.

Способ применения препарата Файтер. Фото с сайта pesticidy.ru Предназначен для: В ЛПХ используется для осенней обработки после уборки урожая, либо уничтожения травы под деревьями (с укрытием самих деревьев). Способ применения: Разводится немного иначе. Точнее, концентрация будет примерно та же, но расчет ведут на 5 или 10 л воды. Соблюдайте технику безопасности.

«Тайфун»

Регистрант — ОАО «Группа Компаний „Агропром-МДТ“.

Способ применения препарата Тайфун. Фото с сайта pesticidy.ru Предназначен для: Особо указано, что препарат универсальный (сплошного действия), подходит для уничтожения всех однодольных и двудольных сорняков. Способ применения: Использование в ЛПХ — аналогично препарату „Файтер“, потому что расчет идет на 10 л воды при расходе 5 л на сотку. А также:

»Санти» — вр (водный раствор), те же 360 г/л. Регистрант — ООО «ТПК „Рости“.

»Рап» — вр, 360 г/л, регистрант — «РосАгроХим».

«Напалм» — вр, 360 г/л, регистрант — «РосАгроХим».

«Ликвидатор» — вр, 360 г/л, регистрант — «Евро-Семена».

«Зевс» — вр, 360 г/л, регистрант — ООО «Юнайтедхимпром».

И еще:

«Граунд»;

«Глифос»;

«Глифор»;

«ГлифАлт»;

«Глитерр»;

«Глидер»;

«Глибест»;

«Глайсель».

У всех препаратов одно действующее вещество — глифосат, которое разрешено применять на дачных участках, у всех 360 г/л действующего вещества, одинаковые инструкции по применению. Разница только в регистрантах и названиях.

У всех гербицидов одно действующее вещество — глифосат

Возможно, что под такими названиями найти препарат не получится, потому что не всякий выпускается в ампулах. Однако, поскольку эти препараты разрешены для дачников, садоводов и огородников, значит, кто-то может разливать и в ампулы. Особая фасовка глифосата (изопроламинная соль):

«Агрокиллер»

Регистрант — ЗАО Фирма «Август». Водный концентрат 500 г/л.

Способ применения препарата Агрокиллер. Фото с сайта pesticidy.ru Предназначен для: Содержит повышенную концентрацию глифосата, потому действует даже на борщевик Сосновского и другие многолетние сорные растения, с которыми очень трудно справиться. Форма выпуска: Выпускается во флаконах, емкость которых может быть 40, 90 и 500 мл.

«Стриж»

Регистрант — «Зеленая Аптека Садовода», 686 г/кг.

Способ применения препарата Стриж. Фото с сайта pesticidy.ru Форма выпуска: Выпускается в гранулах в пакетиках по 9 г, что считается удобным в транспортировке и применении.

«Торнадо»

Регистрант — ЗАО Фирма «Август», 360 г/л.

Способ применения препарата Торнадо Фото с сайта pesticidy.ru Форма выпуска: Выпускается в канистрах объемом 10 л и флаконах 50 мл. Предназначен для: Уничтожает однолетние и многолетние сорняки, кустарники и деревья.

«Ураган Форте»

Регистрант — «Сингента», 500 г/л.

Способ применения препарата Ураган Форте. Фото с сайта pesticidy.ru Предназначен для: Уничтожает самые зловредные сорняки: осот, вьюнок, свинорой, а также ненужные деревья и кустарники. После обработки этим препаратом сорняки не отрастают.

Гербициды помогут избавиться от сорной растительности между плитками

Способ применения: В ЛПХ и на дачных участках этот препарат можно использовать для подготовки участков при осеннем опрыскивании, под посадку декоративных и цветочных культур весной.

«Спрут Экстра»

Регистрант — «Щелково Агрохим», 540 г/л.

Способ применения препарата Спрут Экстра. Фото с сайта pesticidy.ru Способ применения: Отличается особой (среди прочих глифосатов) эффективностью. В препарате повышенное содержание действующего вещества, потому нормы ниже. Можно применять до заморозков.

«Снайпер»

Регистрант — «Зеленая Аптека Садовода». Готовое к применению средство.

Способ применения препарата Снайпер. Фото с сайта pesticidy.ru Предназначен для: Способен уничтожить любые сорняки, даже с мощной корневой системой.

Что искать на полках садовых центров

Любой из перечисленных выше препаратов (и не перечисленных тоже, потому как всего их более 180). Порой без глифосата не обойтись.

С сорняками можно бороться и без применения гербицидов

Однако, лучше использовать другие методы борьбы с сорняками, чтобы не беспокоиться о присутствии глифосата в собственном организме.