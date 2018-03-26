Спортивные хайпы и тренды недели: кроссовки, лекции, популярные новости

Не упусти главные хайпы, тренды и новости в околоспортивной индустрии.

Заряжаемся на новую неделю и остаёмся в курсе последних событий в мире ЗОЖ. В нашем дайджесте мы собрали новости о форме сборной России по футболу, погодных аномалиях, миниатюрных лыжах, новых кроссовках, полезном молоке и спортивных лекциях.

Лыжи размером с подошву

Звучит необычно, правда? Компания SnowFeet предлагает революционную экипировку для проведения досуга на снегу.

Это миниатюрные лыжи, которые при этом совсем не похожи на традиционные лыжи. Они представляют собой специальные пластины, которые крепятся к обуви и обеспечивают скольжение.

Смотрите видео на официальном канале SnowFeet в YouTube.

Песочные барханы в Роза Хутор

23 марта в Сочи на горных склонах выпал снег. И песок. Всему виной пыльная буря из северной Африки. Лыжники и сноубордисты недоумевали — то ли это снежная трасса, то ли африканская пустыня. Осадки с примесью песка уже выпали в Греции и во Франции, сделав местность оранжево-жёлтой. У природы свои фильтры.

Новые Nike Air В продажу поступили новые кроссовки Nike Air VaporMax 2. Производители разработали яркий дизайн, а также улучшили технические характеристики кроссовок. Компания Nike утверждает, что благодаря инновационной технологии производства обувь идеально повторяет форму стопы, отличается лёгкостью и улучшенной амортизацией, что немаловажно для бега. Разработчики заявили, что хотели создать эффект, который бы по ощущениям напоминал «бег по воздуху».

Нетрадиционное молоко

Компания BioFoodLab предлагает альтернативу традиционному коровьему молоку. Соевое, овсяное, миндальное, кокосовое молоко с рисом — вот неполный список предлагаемых напитков на растительной основе. Особое внимание на эту продукцию следует обратить вегетарианцам и людям с непереносимостью лактозы.

В основе — сетка

Новые кроссовки от аdidas модели Deerupt Runner в первую очередь привлекают внимание своим внешним видом: ключевой элемент модели — сетка, которая полностью опутывает кроссовки, включая подошву. Производители сделали акцент на амортизацию, а также на эластичность для достижения максимального комфорта — кроссовки можно надеть наподобие носков.

Королевский забег

Стало известно, что в этом году старт Лондонскому марафону даст сама королева Елизавета II . Забег состоится 22 апреля, а за день до старта британцы отпразднуют не менее знаменательное событие — день рождения её Величества. Церемония открытия марафона включает в себя действо, где королева должна будет торжественно нажать на кнопку на специальном подиуме — получится что-то вроде зажжения олимпийского факела.

Лекция о сноубординге

Райдер Алина Балашова и сноубордист Алексей Соболев проведут лекцию о фристайле на сноуборде 27 марта в сочинской резиденции дизайн-завода FLACON «Flacon 1170». Сноубордисты поделятся со слушателями личным опытом и дадут советы для всех, кого интересует это вид спорта.

Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить — желание достигать новых вершин.