51-летняя Холли Берри топлес занимается йогой

Этой звезде неведомо понятие «возраст».

Фигуре и внешности Холли Берри могут позавидовать и молодые девушки. Актрисе в этом году исполнится 52 года, за ее плечами сотни ролей, пара неудачных браков и двое очаровательных детей. При этом выглядит она как студентка колледжа. Естественно, звезда не скрывает все то, чем наградила ее природа, и частенько демонстрирует свое шикарное тело всему миру. На красные ковровые дорожки она практически всегда выходит в прозрачных и ультракоротких провокационных нарядах. Но тут Холли, кажется, переплюнула саму себя. Звезда показала подписчикам, как занимается йогой практически нагишом.

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

23 Мар 2018 в 11:06 PDT Холли решила поделиться радостным событием: она наконец-то смогла освоить одну из асан йоги, ширсасану (стойку на голове). Видимо, чтобы больше слиться с природой, актриса решила проигнорировать фитнес-одежду и заниматься в одних трусах. Но никого из поклонников это не смутило. Ведь Холли еще раз доказала, что форма у нее на зависть всем, ни одной лишней складочки.

Звезда не раз говорила, что спорт — важная часть ее жизни, и тренировкам она старается уделять не меньше получаса каждый день. Она старается чередовать нагрузки: бокс, йога, тренировки с собственным весом, кардионагрузки… И обязательно растяжка и дыхательные практики. А теперь ко всему этому, похоже, прибавилась и медитация.

«Многие утверждают, что самые счастливые люди — это те, кто каждый день медитирует. Когда я стала практиковать медитацию, я определенно стала лучше себя чувствовать, — поделилась Берри с фолловерами. — Я чувствую в себе больше сил и идей для творчества, могу быстрее воспринимать информацию, а мое эмоциональное здоровье теперь на высоте».

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