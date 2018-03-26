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Тело дня: Холли Берри топлес стоит на голове
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Тело дня: Холли Берри топлес стоит на голове 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На новом снимке Холли Берри стоит на голове в джунглях — и на ней нет ничего, кроме трусов.
— призвала фолловеров Холли Берри. Не все готовы повторять ее подвиги, но все подписчики впечатлены ее спортивными достижениями. «Самая красивая девушка планетиы, и точка», «Я только начала заниматься йогой, спасибо за мотивацию», «Отличная работа, вы сейчас в лучшей форме, чем когда-либо», — пишут поклонники актрисе. А ты бы смогла повторить эту позу?
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Фото:Instagram
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