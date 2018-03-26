Тело дня: Холли Берри топлес стоит на голове

На новом снимке Холли Берри стоит на голове в джунглях — и на ней нет ничего, кроме трусов.

— призвала фолловеров Холли Берри. Не все готовы повторять ее подвиги, но все подписчики впечатлены ее спортивными достижениями. «Самая красивая девушка планетиы, и точка», «Я только начала заниматься йогой, спасибо за мотивацию», «Отличная работа, вы сейчас в лучшей форме, чем когда-либо», — пишут поклонники актрисе. А ты бы смогла повторить эту позу?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram