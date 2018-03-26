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Как дела у Софии Ричи и Скотта Дисика? Говорят, намного хуже, чем у Кортни и Юнеса!
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Как дела у Софии Ричи и Скотта Дисика? Говорят, намного хуже, чем у Кортни и Юнеса! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Скотт Дисик (34) и Кортни Кардашьян (38) расстались два года назад. Они уже давно расставили все точки над I и пошли каждый своей дорогой. Скотт встречается с моделью Софией Ричи (19) (и разница в возрасте их совершенно не пугает), а Кортни — с боксером Юнесом Бенджима (24) (и здесь возраст роли не играет).
Правда, в последнее время, кажется, София решила — нужно стать похожей на бывшую гражданскую жену своего мужчины и променяла блонд на темные волосы.
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А теперь инсайдеры говорят: Скотт до сих пор не забыл Кортни и постоянно думает а ней, а мисс Ричи это надоело и она готовится его бросить. Может, это именно он уговорил Софию покраситься? А у Кортни и Юнеса все хорошо, да.
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Ну и Санта-Барбара!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-dela-u-sofii-richi-i-skotta-disika-govoryat-namnogo-huzhe-chem-u-kortni-i-yunesa/
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