Выбираем дом: какие стройматериалы предпочтительней?

Строительство

загородного дома начинается с выбора материала и проекта. На сегодняшний день

строительные компании предлагают большой выбор типовых проектов и разработку

индивидуальных. От такого многообразия не сложно растеряться. Чтобы сделать

правильный выбор и определится, http://sktvoydom.ru/stati/120-kakoy-dom-vybrat.html какой дом выбрать стоит обратиться за помощью в СК «ТВОЙ ДОМ». Опытные специалисты смогут предложить вам оптимальный

вариант, исходя из местности, бюджета и ваших личных пожеланий. Но насущным

вопросом остается, какой материал лучше всего выбрать.

Выбираем материалы для строительства

Большое

разнообразие материалов может затруднить выбор. Для того, чтобы не растеряться

достаточно ознакомиться с общими характеристиками стройматериалов и знать, на что обратить внимание при их выборе.

Деревянный

дом Сейчас

востребованными становятся дома из бруса. Отличаются они своим привлекательным

внешним видом, экологичностью, долговечностью и отличными эксплуатационными

характеристиками. Деревянный дом не требует дополнительного утепления, если

правильно выбрать сечение бруса в зависимости от климатических условий

местности. Благодаря применению современных технологий древесина надежно

защищена от негативного воздействия микроорганизмов. Использование специальных

пропиток обеспечивает огнезащиту, тем самым повышая безопасность. Стоимость

такой конструкции зависит от качества материала и технологии его производства.

Кирпичные

дома

Такие

конструкции самые распространенные и отличаются долговечностью,

огнеустойчивостью, прочностью и надежностью. Но для того, чтобы обеспечить

оптимальные климатические условия в доме нужно провести утепление стен.

Стоимость строительства кирпичного дома может значительно превысить возведение

деревянного с такими же размерами. Связано это с необходимостью устройства

усиленного фундамента и проведения отделочных работ.

Каркасные

дома

Популярной

на сегодня стала технология канадского строительства. Каркасные дома отличаются

доступной стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками. Такой дом получается теплым зимой и прохладным летом. Сроки его возведения минимальны и конструкция не дает усадки. Проигрывает такое сооружение деревянным и кирпичным

домам в сроке эксплуатации, который не превышает 25 лет.

Решая, какой дом выбрать, взвешивайте все «за» и «против». Обязательно учтите, с какой целью будет использоваться

конструкция и ее основное предназначение. Построить качественный, надежный и прочный дом вам помогут квалифицированные специалисты строительной компании

«ТВОЙ ДОМ».

Строительство домов из бруса СК «Твой Дом» http://sktvoydom.ru