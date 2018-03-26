Бескровная революция. Почему решение женского вопроса все меньше напоминает борьбу

Уже традиционно март — время для дискуссий о гендерном равенстве, месте и роли женщины в современном социуме. Многочисленные ежегодные исследования содержат анализ вовлеченности женщин в экономическую и общественную жизнь, прогнозы перспектив развития женского лидерства.

Как правило, эти прогнозы неравномерны, по каким–то показателям наблюдается движение вперед, по каким–то — откат назад. Интересно, что движение в режиме: шаг вперед — шаг назад, вызывает диаметральные оценки. Если смотреть с позиции успеха в борьбе за права женщин на лидерство, то любой «шаг назад» будет восприниматься как поражение. Если же видеть в подобных исследованиях высокую оценку роли женщины в экономической и общественной жизни, то ситуация представляется более позитивной.

Так, если верить The Global Gender Gap Report, то от окончательного равенства нас отделяет 217 лет. Немало, скажем прямо. В свою очередь, данные доклада Women in business аудиторской сети Grant Thornton International, хотя и вселяют больше оптимизма, особенно ростом числа компаний, где есть хотя бы один топ-менеджер-женщина, с 66 до 75%, тем не менее, демонстрируют, что движение к женскому лидерству неравномерно.

Например, по относительной доли женщин в руководстве ключевыми сегментами деятельности мировых компаний наблюдается некоторое снижение — с 25% в 2017 году против 24% в 2018 году, а в России по этому же критерию даже с 23 до 21%.

Женское предпринимательство

Вообще место женщины в бизнесе — тема для нашей страны относительно новая. Российский бизнес молод. Не прошло еще 30 лет с возвращения понятия «частная собственность» в правовое поле после семи десятилетий социалистического хозяйствования.

Надо сказать, что ситуация в отношении «женского вопроса» складывалась в Советском Союзе довольно противоречиво. С одной стороны, можно считать, что он был решен. С самого начала существования советского государства мужчины и женщины были уравнены в правах. В первой трети двадцатого века феминизм был в моде, а слово «товарищ» не имеет в русском языке женского рода. Участие женщины в созидательном труде и общественной жизни активно приветствовалось, а развитая сеть дошкольных бесплатных учреждений и рекордно низкий пенсионный возраст заслуженно вызывали удивление у иностранцев. Пусть не всегда написанное было равно реальности, но гендерное равноправие в целом соблюдалось. Во всяком случае, официально.

По факту же были традиционно «женские» и «не женские» профессии. Исключения подтверждали правило. На руководящих должностях женщины встречались редко. Но не столько потому, что им чинили препятствия. Чаще просто «так складывалось». Быт занимал много времени, и каждая женщина, которая хотела профессионально развиваться, должна была сделать выбор: семья или карьера. Общественное мнение, весьма сильное в тот период, в качестве единственного верного выбора рассматривало выбор семьи.

Изменение общественного строя и экономических реалий привели к тому, что путь, которые женщины в западных странах прошли за столетие, наши женщины проделали лет за 15. Возможно, это связано с тем, что там речь шла в первую очередь об изменении общественного сознания и законов, у нас же вопрос об участии женщин в управлении был решен, как только был решен бытовой вопрос.

Почему это случилось? И почему так быстро? Главную причину нужно искать в экономике.

Технологическая революция во всех сферах и отраслях человеческой жизни абсолютно перевернула уклад жизни в индустриальных странах, в городах. Уменьшение доли физического труда изменило требования к трудовым ресурсам, сегодня заметно, что практически не осталось «женских» и «мужских» профессий.

Структура экономики тоже претерпела значительные изменения. Взрывной рост демонстрирует сфера услуг. Доля отраслей входящих в этот экономический сегмент с 1990 года увеличилась в объеме более чем в два раза и составляет на данный момент более 60% ВВП.

Радикально изменился городской быт. Современная техника позволяет тратить минимум времени на ведение домашнего хозяйства, которое перестало быть исключительно «женским делом».

Перемены в сознании

Одновременно с бытием изменилось сознание. Общество стало более терпимо к разным формам семейного устройства. Женщина может учиться, достигать академических успехов, делать карьеру в бизнесе. Если семья решит, что мама будет продолжать работу, а папа уйдет в отпуск по уходу за ребенком, то это будет воспринято нормально.

Что же из этого следует? Следует, что:

— у женщин появилась возможность делать выбор, не делая выбор, успешно совмещая карьеру и семью; — у женщин появился доход, женщина стала самостоятельно принимать решения и владеть ресурсами.

А, значит, женщины стали активными участниками экономических отношений. В ряде отраслей, связанных с оказанием услуг в сфере развития и воспитания детей, отчасти в образовании здравоохранении и индустрии гостеприимства женщины — это самая многочисленная группа покупателей. А кто знает лучше, что нужно женщине? Женщина. Это внешнее обстоятельство обусловливает расширение числа женщин среди принимающих решение сотрудников. То есть не столько под влиянием квот, сколько под влиянием спроса и других внешних обстоятельств руководители компаний должны расширять число женщин среди топ-менеджеров.

Есть и внутренние причины, по которым все больше женщин вовлекается в руководство компаниями. Главная причина — поиск баланса. О разнице в стилях управления между мужчинами и женщинами написано много книг. Есть, безусловно, исключения из правил, но в среднем эти различия остаются. И если среди членов органов управления есть и стратеги-мужчины, которые видят цель и идут вперед, и тактики, оперативные управленцы — женщины, которые методично работают с рисками и доводят намерения до результата, то бизнес компании будет успешен.

Учитывая все эти факторы, вряд ли можно согласиться с утверждением, что гендерного равенства придется ждать больше двух столетий. Путь представляется более коротким. Возможно потому, что, говоря о женском равенстве или о женском лидерстве, мы все меньше говорим о борьбе и все больше о необходимости, вызванной цивилизационными вызовами.

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