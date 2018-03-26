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Ямальские и ярославские ученые проводят эксперимент о влиянии соли на ценные породы рыб
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Ямальские и ярославские ученые проводят эксперимент о влиянии соли на ценные породы рыб 

ТАСС 2 часа назад
САЛЕХАРД, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты Собского рыбоводного завода из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина в Ярославской области проводят эксперимент о влиянии соли на выращивание и выживаемость сиговых пород рыб — муксуна, чира, пеляди. Об этом ТАСС сообщил директор завода Данил Эльтеков.
"Мы сейчас работаем с Институтом биологии внутренних вод из поселка Борок Ярославской области. Пытаемся выяснить оптимальную минерализацию или, проще говоря, максимально допустимую концентрацию соли в воде при выращивании сиговых", — сказал Эльтеков.
По его словам, содержащиеся в соли минералы калия и натрия благотворно влияют на скорость развития малька, но предельно допустимую норму этих минералов пока никто не знает. «Ученые помещают малька в разные среды и смотрят, как меняются его жизненные показатели в зависимости от различной концентрации соли в воде», — пояснил собеседник агентства.
Собский рыбоводный завод — единственный в Арктике завод по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых пород рыбы, был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство округа и компания «Новатэк».
Как отметил Эльтеков, задача проекта — восполнить популяцию исчезающих видов рыб и разработать для этого лучшую технологию. «Мы выбрали совершенно новый подход для России, частично позаимствованный у наших коллег из Норвегии, который до этого не применяли. Мы выращиваем мальков сиговых рыб с высокой выживаемостью круглый год в бассейнах с установкой замкнутого водоснабжения, в то время как аналогичные рыбоводные предприятия работают исключительно в весенне-летний период в сорах — в естественных условиях на мелководье», — добавил он.
В этом году завод вырастит и выпустит в Обь около 40 млн молоди сиговых пород, в том числе до 7 млн мальков муксуна, который сейчас находится на грани исчезновения и запрещен к вылову. Также предприятие формирует маточное стадо муксуна.
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