В Екатеринбурге спасли кота, застрявшего в коробе из гипсокартона

В выходные на 20-м этаже дома на Московской, 198 спасали из плена белого и пушистого кота, который застрял между трубами в коробе из гипсокартона в ванной. Хозяйка несколько часов не могла найти своего любимца, а поняв, где кот, позвонила спасателю животных Евгению Зенкову.

Через небольшую лазейку-отверстие кот зашел в короб и пролез до противоположного конца. Самостоятельно питомец выбраться не смог.

— Хозяйка рассказала, что кот сидит уже давно и выбраться не может. Доставал я его с большим трудом. Видимо, правда застрял. Мы посветили в короб, увидели, где кот, и взялись за работу, — рассказал Е1.RU спасатель «ЗооСпаса» в Екатеринбурге Евгений Зенков. — Работал перфоратором. Сперва сделал маленькое отверстие, но с помощью видеосистемы не смогли сразу его разглядеть. Я искал на экране его глаза, а оказалось, мы смотрели ему в спину. Поэтому получились разрушения немного больше, чем требовалось.

К счастью, кот, застрявший в коробе, не пострадал, хотя и пережил стресс. Хозяйка взяла испуганного кота на руки и пообещала спасателю заделать все подобные лазейки в квартире.

— Тащил я кота с усилиями. Он был напуган. Это и понятно после звука перфоратора. Хозяйка рассказывает, что кот взрослый, она его подобрала на улице и приютила, — рассказал спасатель.

По его словам, котики не редко отправляются исследовать такие гипсокартонные короба или вентиляционные шахты.