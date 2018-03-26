10 фраз, которые никогда не произнесет умный человек

Мы все говорили такие вещи, которые приобретали для окружающих свой смысл. Обычная фраза, сказанная для ободрения, может превратиться в ужасный намек — все дело только в настроении человека, способного по-своему интерпретировать каждое ваше слово. Нам просто не хватает социальной мобильности для того, чтобы в точности понимать всех подспудных смыслов сказанного. Мы слишком сосредоточены на своем поведении и не замечаем оказанного на собеседника действия — а ведь не пользоваться силой слова в полной мере это попросту глупо. Вот, к примеру, 10 самых распространенных в любом обществе фраз, которые никогда не скажет умный человек. Начинайте следить за речью: усилия того действительно стоят.

Я мог бы Самое начало фразы говорит собеседнику, что вы не собираетесь чего-то делать. Употреблять такую формулировку можно в крайне ограниченном числе случаев: если вы угрожаете, если чувствуете себя неизмеримо выше визави и если вы просто не думаете, когда говорите.

Неплохая идея

Просто отлично звучит — «неплохая идея». Что это вообще значит? Вам понравилось? Вам не понравилось и вы просто не хотите обидеть? Не бойтесь быть более категоричным в своих суждениях. Это — гораздо лучшее решение, чем оставлять собеседника в недоумении.

Ого, да ты похудел!

Отличный комплимент, в самом деле. Особенно приятно будет услышать это человеку, который всегда стеснялся своего лишнего веса. Лишнее напоминание о проблемах — лучший способ завести недоброжелателя. Постарайтесь не совершать этой ошибки.

Ты прямо помолодел!

Попробуйте сказать подобную фразу девушке. Лучше будет провернуть этот фокус по телефону: даже так вы можете быть уверены в том, что нажили себе немалые неприятности. Никому не нравится лишнее упоминание о невозвратно ушедших годах.

Однако

Одного этого слова достаточно, чтобы перевернуть весь смысл всего сказанного ранее. «Мы самая крупная компания в этой сфере, нам по силам любой заказ, однако, именно это мы сделать не в состоянии». Выглядит, будто жалкое оправдание. Не принижайте свое достоинство такими мелочными уловками.

Выглядишь усталым

Усталые люди невероятно привлекательны — у них есть потускневшие глаза, спутанные волосы, проблемы с концентрацией и они, конечно же, очень рады видеть всех окружающих. Констатация факта «выглядишь усталым» еще никому не помогала. Одна такая фразочка способна испортить настроение на целый день — вот, почему стоит убрать ее из своего лексикона раз и навсегда.

Не обижайтесь, но Двойное отрицание еще никого до хорошего не довело. Начав предложение таким образом, вы уже настраиваете человека на самозащиту. Все, что вы скажете в дальнейшем, не будет иметь для слушателя никакого смысла: он запомнит только основной посыл. Не пользуйтесь этой фразой, если только не хотите сознательно вывести собеседника из себя.

Я могу ошибаться, но Еще один способ свести на нет все последующие слова. Не пытайтесь застраховать себя от возможной ошибки — никто этого не оценит. Сомневаетесь в верности своего суждения, но считаете, что должны его высказать? Лишите свои слова всех «спасительных» словечек и фраз. Уверенность — вот, что запоминают люди в первую очередь.

Как известно, многие люди

Кому известно? И кто эти самые тысячи осведомленных людей? Строить фразу таким образом — значит заранее показывать свою неосведомленность в предмете беседы. Знающий материал человек не станет прибегать к настолько размытым формулировкам, призванным только отвлечь внимание собеседника.

Она была тебя не достойна

Конечно, ведь ваш собеседник вообще не умеет разбираться в людях и проблемы с собственной самооценкой заставляют его раз за разом выбирать партнера ниже рангом. По крайней мере, именно так звучит эта фраза со стороны. Идеальным вариантом будет не вмешиваться в чужие отношения вовсе, но уж если это произошло, то постарайтесь, хотя бы, избегать подобных клише.