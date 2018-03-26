Уроки русского. Как любовь к языку соединила полячку и турка

Катаржина Коч приехала в Курск из Азербайджана, чтобы учить русский, и считает себя человеком мира. Католичка по вероисповеданию, недавно она приняла ислам. Ее муж Рамазан — турецкий архитектор, однажды влюбившийся в русскую культуру и свою учительницу русского языка. В чем секрет счастья такой интернациональной пары, «АиФ-Черноземье» узнал у них самих.

«Язык, который учишь, нужно полюбить»

«У меня польское имя, — поясняет Катаржина. — А вообще много всяких кровей намешано. В роду были и белорусы, и немцы. Мама — азербайджанка. Отец-поляк. Родители познакомились в Питере, папа ради мамы переехал в Азербайджан. Но их семейное счастье длилось недолго. Мать ушла от нас, когда я была совсем маленькой и забрала с собой брата. Меня сначала растил отец, а после его смерти бабушка Мария — тоже полячка. Она до сих пор живёт на Кавказе».

Владея несколькими языками, Катаржина думает чаще именно на русском. Неудивительно, что поступать решила на филологический. В Курске друзья её называли просто Катя.

После учёбы вернулась в Баку. Занялась репетиторством, преподавала русский, английский, французский и турецкий языки на дому — и детям, и взрослым. Ещё два знает на среднем уровне — итальянский и польский.

Учит языки сама дома с помощью интернета. В закладках на её компьютере множество образовательных лингвистических сайтов с видео-уроками. Среди знакомых Катаржины много людей самых разных национальностей, как в реальной жизни, так и в Сети. Общение на иностранном языке помогает по-настоящему почувствовать его, а не просто вызубрить и сразу же забыть новые слова. Кроме того, считает Катаржина, полезно читать литературу на иностранном языке и по возможности домысливать непонятные слова и выражения, а не погружаться каждый раз, спотыкаясь о незнакомую фразу, в словарь.

«Овладеть быстро языком невозможно, — говорит девушка. — Для этого нужна целая жизнь. А вот научиться азам и говорить на простые темы можно за 2-3 месяца. Невосприимчивость к тому или иному языку может быть чисто психологической проблемой. Например, если не сошлись характерами с преподавателем, как было в детстве у моего мужа, или учеба шла из-под палки родителей. Язык, который собираешься учить, нужно полюбить. Пожалуй, это и есть главный секрет».

Среди учеников Катаржины оказался и ее будущий турецкий муж. Познакомились они в кругу друзей. Рамазан, архитектор по специальности, работал в Баку над проектом постройки нового аэропорта, реставрации старого железнодорожного вокзала и многих других. Оказалось, что молодой человек давно интересуется культурой России и любит русский язык. Так, постигая тонкости орфографии, он заодно нашёл спутницу жизни. Дружба незаметно переросла в любовь.

Религия должна нести добро и свет

«Мы встречаем в жизни разных людей, и часто нам хочется что-то в ком-то изменить, — говорит Катаржина, — а вот в Рамазане мне не хотелось и не хочется ничего нам менять, я принимаю его таким, какой он есть. Мы две половинки единого целого».

Друзья настаивали на свадьбе в Турции, но молодожены ограничились регистрацией и небольшой вечеринкой в Баку, так как оба считают, что это событие, которое хочется разделить только с самыми близкими людьми, и укатили на медовый месяц в Грузию.

«Свадебное путешествие омрачило то, что у нас украли кошелёк с 400 долларами. Но всё равно Грузия нам очень понравилась, думаем туда как-нибудь снова вернуться, — восхищается Катаржина. — Романтично, кругом живая история, просто сказка!»

После свадьбы супруги переехали на родину мужа. Полгода жили в Дюздже, родном городе Рамазана, с его родителями. Турция с её историей и культурой произвела такое сильное впечатление на девушку, что она даже сменила католическую веру, в которой была крещена, на ислам.

Это удивило тогда многих её знакомых. В те годы с экранов телевизоров часто звучало новое и пугающее словосочетание «исламское государство», и мусульманам часто приходилось разъяснять, что созвучное название преступного псевдогосударства не имеет на самом деле с исламом ничего общего.

«У террористов нет религии, — рассуждает Катаржина, — в исламе нет ничего из того, что делают террористы, тем более, что они убивают как христиан, так и мусульман. По исламу нельзя никого убивать. Религия должна нести добро и свет».

От кулинарного блога до детских сказок

Сейчас межнациональная пара снова вернулась в Азербайджан. Но Катаржина мечтает жить на родине мужа. Говорит, там больше цивилизации и заботы об экологии планеты. Например, так работают пункты приема пластиковых бутылок и использованных батареек, а все животные привиты.

Супруги растят двухгодовалого сына Гёкальпа Романа — в семье его называют просто Рома.

«Воспитываем его в традициях ислама, но будем также рассказывать ему и о других религиях, считаю, он имеет право сам решить, какую выбрать, и если предпочтет другую веру, мы не будем против», — говорит Катаржина.

Малыш Роман — турок по паспорту, но он уже понимает русскую речь. Мама этому всячески способствует и даже сами пишет для него сказки на русском языке. А ещё она по-прежнему преподаёт языки всем желающим и ведет кулинарный блог, где выкладывает рецепты блюд разных национальных кухонь. Практически каждый день в нём появляется что-то новое. Катаржина иногда и сама придумывает блюда.

«Мы любим разнообразие, — говорит она. — И похожи мы не только в этом. Мы оба легки на подъем, любим делать друг другу сюрпризы. Как-то муж уехал в Турцию на пару месяцев по работе, мы очень соскучились друг по другу, решили встретиться где-нибудь между Турцией и Азербайджаном и вместе провести выходные. Они были незабываемыми. Город я почти не запомнила, только помню, что красивый, маленький, уютный, что мы не могли надышаться друг другом, остальное было второстепенно. Мы забредали в кафе с великолепной грузинской кухней, в ботаническом саду, как-то случайно вышли к скульптуре влюбленных на набережной, и то, что хотел передать скульптор, было в тот миг так созвучно нашему настроению. Я считаю, надо чаще удивлять друг друга и больше путешествовать вместе. Это отличный способ лучше узнать себя и мир».