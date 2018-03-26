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Новый выход Селены Гомес. Что написано на ее свитшоте?
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Новый выход Селены Гомес. Что написано на ее свитшоте? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Селена Гомес (25) вернулась из Сиднея и первое, что сделала в Калифорнии — сходила в церковь. Папарацци заметили певицу на улице с Библией в руках. А еще внимание привлек свитшот Гомес, на котором написано Choose Empathy. Эмпатия, напомним, это сопереживание другому человеку.
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Вот и думай теперь — то ли это ответ Джастину Биберу (24), который забыл о Селене и вовсю тусуется с симпатичной моделью, то ли хейтерам, которые всю прошлую неделю обсуждали лишний вес певицы. А может, так знаменитость поддержала прошедший митинг March For Our Lives (главное требование протестующих — ужесточить контроль над оборотом оружия в стране).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-seleny-gomes-chto-napisano-na-ee-svitshote/
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