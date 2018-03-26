26 марта-1 апреля: хочется любви и перемен

На улицах серо и еще нет первых листочков, но в воздухе уже чувствуется этот невероятный, всем знакомый запах весны и обновления. Особенно в начале недели непреодолимо захочется чего-то новенького! Поиск уникальных переживаний для каждого будет неповторимым.

Кто-то пожелает обновить гардероб. Максимально вероятны спонтанные покупки таких вещей, которые вы даже не планировали. Например, это могут быть непрактичные, вызывающие, кричащие вещи. Не стоит забывать, что Меркурий ретроградный, и когда первый порыв пройдет, и вы вернетесь в свое обычное состояние, будут мысли, а зачем я вообще это купила?

Кто-то решится на изменение прически или внешности. Радикально менять имидж я рекомендую только тем, кто действительно любит перемены и спокойно их воспринимает. А если в обычной жизни вы сторонник стабильности, то не стоит принимать импульсивных решений и «бриться наголо». Сиюминутное желание исчезнет, а прическу уже не изменить.

И, конечно же, весной все хотят любви! Настало время случайных связей и любви с первого взгляда. Помните, сомнительно, что в этот период спонтанные отношения перерастут в долгосрочные. Для тех, у кого уже есть партнер, отличным решением будет внести что-то новое и экспериментальное в ваши отношения.

В конце недели легкость и импульсивность, к сожалению, заменятся необходимостью выполнения каких-либо обязанностей. Скорее всего, придется сделать выбор в пользу того, что мы должны, а не того, что нам хочется.

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