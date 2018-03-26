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Что будет, если принимать холодный душ каждый день
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Что будет, если принимать холодный душ каждый день 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Мало кто способен бестрепетно влезть под ледяную воду. Зачем себя мучить, мы, в конце концов, живем в современном мире! Но преимущества холодного душа действительно сложно переоценить. Хотите похудеть? Не устраивает состояние кожи? Выпадают волосы? Хватит жалеть себя, попробуйте холодный душ. Одно из исследований, опубликованных в журнале Medical Hypotheses, доказывает, что холодный душ помогает даже при серьезной депрессии. Возрастает концентрация внимания, повышается продуктивность работы — так, вы все еще здесь? Быстро в душ!
Концентрация
Первый холодный душ буквально сбивает с ног. Вы напрягаетесь, ждете, терпите — когда же закончится эта пытка. Невозможно думать ни о чем, кроме «ХОЛОДНЫЙ ДУШ». Первые 15 секунд тянутся как вечность. А вот затем начинается кое-что интересное: фокус внимания смещается на конкретные ощущения. Холод воспринимается просто как обычное явление, дыхание восстанавливается, расслабляются мышцы. Отсутствие мыслей в голове помогает понять, как же на самом деле чувствует себя тело. И это состояние сосредоточенности сохраняется и после душа — уже в конце семидневного марафона вы будете выходить из воды спокойным и собранным.
Мотивация
Теплый душ расслабляет. Холодный — приводит в себя. После такого начала дня все прочее воспринимается мелочью: самое жесткое уже позади. И это, как ни странно, мотивирует на дальнейшие подвиги. Внезапно решаются дела, неделями откладывающиеся на следующий день.
Сила воли
Второй день будет примерно такой же пыткой, как и первый. Но войти под холодную воду станет значительно труднее. Тело уже знает, что его ждет и противится «ненужной» нагрузке. Приходится подключать силу воли — если ваша проблема именно в этой характеристике, то холодный душ по утрам может стать своеобразным тренажером.
Плохое настроение
Возможно, тут все дело в той же самой концентрации. Холодный душ мешает скатиться в глубины рефлексии, когда человек раз за разом обдумывает свои прошлые поступки. Депрессию зачастую провоцирует образ жизни без определенных физиологических факторов стресса. Человеческое тело не было создано для теплых постелей и праздного образа жизни, нам реально не хватает нагрузок.
Спортивные результаты
Идеально совмещать холодный душ со спортивными нагрузками. Исследование американского общества физиологии и медицины показало, что прохладная вода помогает мышцам гораздо проще адаптироваться к нагрузкам. Более того, после тренировки холодный душ поможет и реабилитации натруженных мышц.
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