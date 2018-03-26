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«Кто это будет читать?»: Жизель Бундхен задумалась над мемуарами
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«Кто это будет читать?»: Жизель Бундхен задумалась над мемуарами 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Модель Жизель Бундхен — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Женщина посчитала, что в ее возрасте уже можно подводить итоги и задумалась над написанием мемуаров. Поклонники гадают, что же она собирается рассказать миру.
В социальных сетях Жизель поделилась со своими друзьями и фанатами новостью о том, что работает над собственной книгой. У труда уже есть даже название «Уроки: мой путь к осознанной жизни». Жизель думает, что это будет не просто книга с советами, а настоящие мемуары. В них она собирается поделиться тем, как шла к славе и что поняла в процессе этого пути.
Бундхен написала, что хочет поделиться взлетами и падениями. Фанаты же надеются, что помимо секретов красоты или перечня ее заслуг и выходов на подиумы, которых и так достаточно в интернете, звезда все же расскажет что-то очень личное. «Она умеет писать? Похвально» «Кто читать-то только это будет?» «Будто мы не знаем, как модели пробивают себе путь к славе. Написала бы честно — все бы читали, а так очередное „я была страшная и бедная, но поверила в себя и в меня все поверили“ будет» «Если она расскажет, что из моделей 90-х кому подножки подставлял, я бы почитала. Но вряд ли она напишет, кого ненавидела» «Интересует только глава, рассказывающая о романе Жизель с Лео!»
Действительно, знаменитый актер Лео Ди Каприо и Жизель встречались достаточно долго по его меркам — пять лет. Пара получилась по-настоящему роскошной, а потому для многих стало неожиданностью узнать, что она распалась. До сих пор ходят лишь слухи, кто первый заговорил о расставании и что стало тому причиной. Сейчас же Жизель уже много лет в браке и является счастливой матерью двоих детей, а также послом доброй воли ООН.
37-летняя супермодель Жизель Бундхен уже 9 лет счастлива в браке с 40-летним квотербеком «Нью-Ингленд Пэтриотс» Томом Брэди. Недавно они мило отметили годовщину брака.
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