Зарядка на работе: в Беларуси возродили производственную гимнастику

На одном из заводов Беларуси ввели производственную гимнастику. Теперь сотрудники дважды в день оставляют свои рабочие места ради разминки с тренером. Какой эффект дают эти физические нагрузки, выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович

Юлия Коц разрабатывает микросхемы. По десять часов в день проводит за компьютером. От сидячей работы иногда начинает болеть спина, признается инженер.

«Когда долго сидишь, можно просто даже встать, пройтись по кабинету, подойти к коллегам, зацепить какой-то разговор, что-то обсудить. Для этого необязательно сидеть», — считает Юлия.

Остеохондроз, синдром сухого глаза и даже эмоциональное выгорание. «Офисными» болезнями страдают все больше белорусов. Чтобы этого избежать, на заводе проводят производственную гимнастику: два раза в день по десять минут. Тренеры или озвучивают комплекс упражнений по заводскому радио, или, как сегодня, «выходят в народ».

«Хорошая музыка, движение создает прекрасное настроение, создает общий фон, сближает людей», — уверена женщина

«Это то, что нужно, чтобы расслабиться. И получить минутку тонуса во время рабочего дня», — говорит девушка

«Разминка всегда поможет и стресс снять, и лучше работать», — полагает молодой человек.

В СССР на многих предприятиях производственная гимнастика была обязательной для всех. Сейчас никого не заставляют. Мотивируют по-другому, например, поездками за границу. Правда, для этого нужно не только на гимнастику ходить, но и участвовать в заводских соревнованиях.

Секреты гимнастики

Варикоз не появится никогда

«Победители наших спартакиад заводских, занявших первое, второе или третье место, а также спортсмены-активисты, участвующие во многих спортивных мероприятиях, которые проходят на различных уровнях, как в районе, городе, стране, они поощряются такими поездками, не говоря о денежных премиях», — отметил председатель спортивного клуба холдинга Александр Джабаров.

Для нынешних инженеров упражнения несложные: снимают напряжение шеи, спины, ног и глаз. После незамысловатой разминки сотрудники работают лучше, считают на заводе.

По статистике, у 80% офисных сотрудников старше 25 лет диагностируют остеохондроз.

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