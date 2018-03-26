Встреча со сказочником

Встреча с писателем — это всегда праздник. А встреча с писателем, чьи книги пользуются популярностью у читателей — праздник вдвойне. Книги этого автора популярны в нашей библиотеке и ребятам такие встречи «в живую» с возможностью послушать рассказы писателя, задать ему свои вопросы очень нравятся. Такие впечатления обычно запоминаются надолго.

23 марта в дни проведения Недели детской и юношеской книги для учащихся начальной школы в детской библиотеке №208 — Центре культурного наследия В. И. Даля состоялась встреча с детским писателем Валентином Юрьевичем Постниковым , сыном популярного сказочника Юрия Дружкова, автором серии сказочных повестей о приключениях Карандаша и Самоделкина, а также рассказов о школе.

Валентин Постников — детский писатель, сказочник. Член Союза писателей России, лауреат премий «Золотое перо России», «Эврика», «Артиада». Автор 30 книг и 20 радиоспектаклей для детей. По его книгам снимают полнометражные мультфильмы и выпуски детского юмористического журнала «Ералаш». Книги издаются в России, Белоруссии, Болгарии, Китае.

Автор покорил детей своей активностью, оптимизмом, умением «зажечь» у них интерес к литературе увлекательными рассказами и стихами. Валентин Юрьевич интересно рассказал о юбилее своих любимых героев, провёл интерактивные игры под чтение стихов, увлёк детей познавательной викториной о своей книге, занимательно рассказал ребятам о своей любимой книге про Тома Сойера, познакомил с видеоматериалами.

Писатель также рассказал юным читателям и о том, как рождаются книги, поделился воспоминаниями о своём детстве, о книгах, которые читал и перечитывал, о встречах с известными писателями, поэтами, актёрами, художниками, которые бывали в доме его отца, известного советского писателя Юрия Дружкова. Валентин Юрьевич с раннего детства сочинял сказки вместе с отцом. В 1996 году увидела свет первая книжка начинающего писателя — «Новые приключения Карандаша и Самоделкина». За эту книгу автор был удостоен премии Министерства культуры «Лучший детский писатель 1997 года». С тех пор появилось много других замечательных книг для детей — добрых, смешных и поучительных. Годы спустя сын писателя Валентин Постников написал продолжение историй о Карандаше и Самоделкине. Ребята узнали, что книга отца «Приключения Карандаша и Самоделкина» была издана на 18 языках мира, а её огромные тиражи расходились за одну неделю. Выступление писателя сопровождалось показом киносюжетов, созданных по произведениям автора.

Ребята приняли участие в литературной викторине, разгадывали загадки, придумывали рифмы для стихотворений. Учащиеся называли необычные растения, которые описываются в книге «Приключения Карандаша и Самоделкина в джунглях», вместе с писателем читали задорные стихотворения о непоседливых ребятах. В каждой строчке наши читатели узнавали себя.

В завершение встречи все желающие смогли задать писателю интересующие вопросы.

Мероприятие получилось очень весёлое, интерактивное. Валентин Юрьевич замечательный рассказчик. Ребята вместе с автором шутили и читали стихи.

Автор представил аудитории свои книги, и все желающие могли их купить и получить автограф писателя, сделать памятные фотографии. Фото на память оставит след в душе каждого юного читателя об этой замечательной встрече.

Необычная встреча со сказочником наверняка запомнится им надолго, и, несомненно, ребята с нетерпением будут ждать новой встречи с писателем.