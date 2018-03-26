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Костромской цирк покажет дополнительное представление для школьников
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Костромской цирк покажет дополнительное представление для школьников 

Kostroma.Today 47 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромском цирке новая программа, узнал KOSTROMA.TODAY. Зрителей приглашают на «Парад хищников».
В честь школьных каникул цирк покажет дополнительное представление. Оно состоится завтра, 27 марта, в 13 часов.
Гостей цирка ждут замечательные номера с дрессированными животными: королевские пудели, кошки, носухи и еноты.
Эквилибристы исполнят сложные трюки на оригинальных аппаратах. Жонглеры удивят своей ловкостью. Воздушные гимнасты покажут головокружительные трюки под самым куполом цирка.
Все время на манеже атмосферу радости и смеха будет поддерживать клоунский дуэт — Демьян и Чика. Гвоздь программы — аттракцион с хищниками под руководством всемирно известной дрессировщицы Ольги Денисовой. На манеж Костромского цирка выйдут уникальные белые тигры Америки.
Дети до 3-х лет бесплатно с предоставлением документа о рождении ребенка без права отдельного посадочного места.
Справки по телефонам: (4942) 55-86-41  8-920-398-09-01; 8-920-398-09-05  Билеты можно приобрести в кассах и на сайте цирка.
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