Против сверхпотребления: в Архангельске стартует новый сезон проекта «Кладовка»

В Архангельске пройдет новый сезон социального проекта «Кладовка». Суть Free Market проста — все желающие смогут обменяться книгами, вещами и даже едой на площадках в Доме Молодежи. Мероприятие начнется 7 апреля в 15:00.

— Вы можете не пользоваться обменом, а просто отдать хорошие ненужные вам вещи в хорошие руки. Вещи мы принимаем разные — это и одежда, и книги, и аксессуары, и игрушки, и даже еда и растения, — рассказывают организаторы.

Вещи принимаются только в хорошем состоянии, подчеркивают авторы проекта. Для удобного обмена уже разработан курс, по которому можно будет обменять принесенное. Купоны, новыми и защищенными от подделок, рассчитываться надо будет на выходе.

Проект нуждается в волонтерах, помощь требуется на всех этапах организации «Кладовки». Написать организаторам можно в официальном сообществе проекта «Вконтакте».

— Наше мероприятие — это абсолютно бесплатный проект который никто не финансирует. Он проводится на исключительном энтузиазме участников и вере в то что общество потребления нас не поглотит. Если вы чувствуете в себе желание примкнуть к исчезающему виду общественной деятельности — дерзайте, — резюмируют активисты Free Market в Архангельске.