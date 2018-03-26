Стартовал конкурс для дизайнеров с призовым фондом более $20 000

Чтобы принять участие в конкурсе, дизайнерам и архитекторам необходимо создать дизайн-проект квартиры или дома. В нём обязательно должно быть использовано не менее трёх категорий продуктов компании Sofia. Этот проект нужно зарегистрировать на сайте конкурса, предварительно запомнив номер договора выбранных товаров.

Лучшие проекты определяются открытым голосованием на сайте компании, что означает непредвзятость и объективность оценок.

В рамках конкурса предусмотрен внушительный призовой фонд — более $20 000 (20 тысяч долларов). Их получат лучшие из лучших, самые талантливые специалисты — вне зависимости от навыков и портфолио. Один из участников конкурса даже сможет принять участие в передаче «Квартирный вопрос» или «Дачный ответ».

I место — $10 000.

ll место — $5 000.

lll место — $2 000 х 3.

Портал Roomble.com — информационный партнёр конкурса.

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