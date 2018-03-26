В библиотеке № 101 прошла встреча, посвященная творчеству Максима Горького

В библиотеке № 101 провели встречу, которую посвятили 150-летию писателя Максима Горького. Она прошла в форме «посиделок». Главный библиограф учреждения Татьяна Пестова рассказала собравшимся гостям о неизвестных фактах биографии Максима Горького. Участницы мероприятия узнали о тяжелом детстве писателя, а также о том, что его единственной опорой в то время была любимая бабушка.

После обсуждения биографии М. Горького Татьяна Романовна прочитала поэму-сказку «Девушка и смерть». Она была написана в 1892 году и опубликована в 1917 году. Это произведение не всем было известно, поэтому на многих присутствующих произвело неизгладимое впечатление. Кроме того, все поговорили о любимых творениях русского писателя.

Отметим, что вот такие «посиделки» проходят каждую третью среду месяца. Кстати, они так и называются «Посиделки на Лесной опушке». Любительницы чтения в непринужденной обстановке беседуют о литературе. За чашкой чая они не только делятся впечатлениями о прочитанных книгах, но также рецептами любимых блюд.