Следком Карелии проводит проверку по факту гибели женщины в роддоме

Многодетная мать впала в кому, а спустя 12 дней после родов умерла в Петрозаводске.

Следственный комитет по Карелии начал доследственную проверку по факту гибели жительницы Заозерья. Об этом нашему порталу сообщили в ведомстве.

Напомним, о трагедии рассказала в соцсетях подруга погибшей. 11 марта женщина родила третьего ребенка. Женщине сделали кесарево сечение. Мальчик появился на свет здоровым. Через несколько часов у многодетной мамы начал кровоточить шов. По словам подруги погибшей, ей наложили еще два шва, а ночью сделали УЗИ, которое показало внутреннее кровотечение. Женщина потеряла несколько литров крови, она впала в кому, а спустя 12 суток умерла.