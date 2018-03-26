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Следком Карелии проводит проверку по факту гибели женщины в роддоме
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Следком Карелии проводит проверку по факту гибели женщины в роддоме 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Многодетная мать впала в кому, а спустя 12 дней после родов умерла в Петрозаводске.
Следственный комитет по Карелии начал доследственную проверку по факту гибели жительницы Заозерья. Об этом нашему порталу сообщили в ведомстве.
Напомним, о трагедии рассказала в соцсетях подруга погибшей. 11 марта женщина родила третьего ребенка. Женщине сделали кесарево сечение. Мальчик появился на свет здоровым. Через несколько часов у многодетной мамы начал кровоточить шов. По словам подруги погибшей, ей наложили еще два шва, а ночью сделали УЗИ, которое показало внутреннее кровотечение. Женщина потеряла несколько литров крови, она впала в кому, а спустя 12 суток умерла.
По материалам: ptzgovorit.ru
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