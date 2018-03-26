Gucci и Бейонсе займутся проблемой пресной воды в Африке

Gucci и Chime for Change — благотворительный проект бренда, посвященный гендерному равенству, объявили о сотрудничестве с Бейонсе и детским фондом ООН ЮНИСЕФ . Вместе они займутся проблемой обеспечения доступа к чистой воде детей и женщин в Восточной Африке.

Итальянский бренд выделил 1 миллион долларов программе BeyGood4Burundi, запущенной Бейонсе в прошлом году. Программа направлена на улучшение водоснабжения, доставку пресной воды и предоставление доступа к базовой гигиене для жителей небольшого государства Бурунди в восточной Африке. На выделенные средства будет построено 80 скважин с питьевой водой для 120 тысяч женщин и их семей.

«Gucci и Chime For Change с гордостью объединяются с Бейонсе и Unicef, чтобы помочь изменить жизнь сотен тысяч девочек и женщин в Бурунди», — заявил президент Gucci Марко Биззари, — «Благодаря нашему сотрудничеству с BeyGood4Burundi мы продолжим миссию Chime For Change, чтобы сделать образование, здоровье и справедливость доступным для девушек и женщин во всем мире».