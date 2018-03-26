Как противостоять стрессу и победить

Жить, не подвергаясь стрессу, могут единицы. Большинство людей только выглядят спокойными, подавляя негативные эмоции 24 часа в сутки, что приводит к комплексу заболеваний, депрессии и обострению отношений с близкими людьми.

Снизить вероятность появления гнева, обиды и прочих отрицательных эмоций до минимума поможет изменение образа мыслей.

Dreamstime.com/Sergej Sverdelov

1. «Спокойствие, только спокойствие»

Относитесь к каждому событию в жизни философски, учитесь во всем находить положительные стороны, даже там, где видится один негатив. Воспринимайте любые проблемы и препятствия как знак, что вы, вероятно, движетесь не к той цели или не тем путем, — анализируйте и ищите лучшее решение.

Относитесь к неудачам, как к школьному уроку, который надо выучить, чтобы двигаться дальше, стать лучше и эффективнее.

Воспринимайте общение с неприятными людьми, как отличную возможность посмотреть в зеркало правды: все, что вам неприятно в человеке, указывает на наличие таких же качеств у вас либо на необходимость поменять что-то в себе, своей жизни или работе. Поэтому вместо того, чтобы впадать в плохое настроение, внимательно выслушайте оппонента и используйте его речь, чтобы улучшить себя, свой проект и т.д.

Если неприятный человек старается вывести вас из себя, просто мило улыбнитесь и сделайте ему комплимент. Это обескуражит «противника» и сохранит вам хорошее настроение.

yandex_ad_1 2. Сила слова «нет»

Многие в начале своей карьеры так стараются выглядеть усердными работниками, что с годами превращаются в тягловых лошадок. На них сваливают все: ставят на дежурство в праздничные дни, отправляют в самые тяжелые командировки, потому что они никогда не говорят «нет».

Запомните, хороший работник — не тот, кто тянет работу всего отдела, просиживая в офисе по 16 часов, а тот, кто профессионально выполняет самые сложные и интересные задачи, «отфильтровывая» чужие обязанности и отказываясь от рутинной работы, подходящей новичку.

А еще хороший сотрудник уважает себя и свое личное время. Поэтому смело говорите «нет», если на вас пытаются взвалить уйму дополнительных дел. Так у вас будет достаточно времени для качественного выполнения своих обязанностей и полноценного восстановления после работы.

Dreamstime.com/Sasa Mihajlovic

3. Круг общения

Для внутреннего комфорта важно то, с кем вы общаетесь. Пересмотрите ваш круг общения. Исключите из него личностей, с которыми вам не очень комфортно, кому вы не доверяете на 100%, кто всегда «плачет в жилетку», не выходит из депрессии, без конца просит взаймы, сплетничает и плетет интриги.

Привлеките людей спокойных, здравомыслящих, открытых и успешных, с высокими моральными ценностями. Из них сформируйте ближний круг общения — «группу поддержки», которая всегда вас выслушает, подбодрит, даст ценный совет, при необходимости поддержит. Эти люди помогут вам справляться с затруднительными ситуациями и будут способствовать вашему успеху.

4. Нарушитель спокойствия

Почему еще полвека назад люди были гораздо спокойнее? Правильно, потому что не было мобильной связи, Интернета, даже городской телефон стоял не в каждой квартире. Когда человек уходил с работы, его, за редким исключением, никто не беспокоил. Он мог полностью отключиться от работы и отдыхать.

Последуйте примеру старшего поколения: всегда, когда возможно, выключайте телефон, не проверяйте рабочую почту в свое личное время, оставляйте смартфон дома перед прогулкой, выключайте гаджеты на ночь.

Dreamstime.com/Arne9001

5. Переключайте внимание

Одна из причин стресса — неумение вовремя переключать внимание. Сложные задания, масштабные проекты не кажутся столь неподъемными, если вы умеете полностью отключиться от работы на несколько минут, а затем посмотреть на задачу как бы со стороны, увидеть целостную картину и роль вашего задания в построении этого целого. Так вы легко поймете, в каком направлении вам нужно двигаться, и избежите стресса.

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Меняем негатив на позитив

Все мысли человека влияют на его жизнь. Люди, которые мыслят позитивно, достигают большего в жизни, отличаются крепким здоровьем и долголетием. Изменить негативные мысли на позитивные помогут грамотно составленные аффирмации. Вы можете воспользоваться готовыми, но лучше написать свои собственные. Создавать аффирмацию необходимо с положительным настроем, только в утвердительной форме («я здорова»). Чтобы избавиться от отрицательной мысли, сперва запишите вашу негативную мысль в положительном ключе, затем представьте, какой результат принесет вам новая, позитивная мысль, пропишите это на бумаге и из всего написанного составьте аффирмацию.

Например, мысль «Я ничего не хочу. Оставьте меня все» переписываете так: «Я хочу быть успешной, душой компании». Далее представляете себя на высокооплачиваемой престижной работе и все то, что эта работа принесет вам (популярность, деньги, возможность путешествовать и т.д.), выписываете это и составляете аффирмацию: «Я успешна, я популярна, я богата, я интересна. Я легко достигаю любых целей».

Dreamstime.com/Milko s Таким образом, каждая негативная мысль заменяется на позитивную аффирмацию.

Часто негативные мысли уходят сами после очищения сознания, души и тонкого тела.

Жизнь — это гармония

Жить в гармонии с собой и окружающим миром — естественная потребность каждого человека. В гармонии с собой живут маленькие дети. Почему? Потому, что они еще не знают, что «слишком толстые» или «худые», что у них «слишком острый или широкий нос», что они «лузеры или ботаники», что у них «ботинки не из последней коллекции, а шапка, каких уже 100 лет не носят». Они любят себя, и им наплевать на чужое мнение.

Дисгармонию в жизнь детей вносят взрослые: родители и педагоги, телевидение и прочие СМИ, то подгоняя под шаблоны, то сравнивая с другими, то навязывая нечто ненужное, но «модное и стильное», одновременно насаждая комплексы тем, у кого этого нет.

Начать жить в гармонии с собой и остальным миром может каждый. Просто соблюдайте несколько простых правил.

1. Примите и полюбите себя

Вернуться в исходное состояние гармонии и счастья можно, лишь приняв и полюбив себя такой, какая вы есть. Вы искренне должны поверить, что вы прекрасны внутренне и внешне. Вы безупречны в данный момент и всегда будете такой.

2. Полюбите природу

Полюбите природу, растения и животных, почувствуйте связь с ними, с планетой, с космосом, ощутите себя частью природы и поверьте, что она вас любит и поддерживает во всех ваших начинаниях.

123RF/stasia04

3. Поменяйте отношение к людям

Перестаньте осуждать и обсуждать людей. За каждым действием и словом человека кроется конкретная причина. Вы не можете ее знать. Начните относиться к людям с добром и благодарностью.

4. Пересмотрите свою жизнь

Пересмотрите всю свою жизнь: начиная от предметов, которые вас окружают, и вашего гардероба — до вашей работы и окружения. Избавьтесь от всего, что вызывает дискомфорт: туфли, купленные по совету подруги, пылящийся в шкафу пиджак, целая полка никому не нужных новогодних сувениров от коллег, скучнейшая в мире книжка…

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5. Будьте собой в дружбе и любви

Если у вас есть отношения, в которых вам приходится «носить маску» или делать то, что идет вразрез с вашей истинной природой, — смело избавляйтесь от них, они обречены. Со временем вы найдете настоящего друга или настоящего партнера.

6. Предназначение

Прислушайтесь к себе: а своим ли делом вы заняты? Если нет — начинайте искать свое предназначение прямо сейчас. Воспользуйтесь медитациями, вспомните ваши первые порывы, кем вы когда-то хотели быть и кем вы себя видите в вашем идеальном будущем. Может, вы — прирожденный хирург, поэтому очередная попытка одолеть квартальный отчет закончилась поглощением булочек и кофе.

7. Заботьтесь о своем здоровье и комфорте

Займитесь тем видом физической активности, который вам по душе. Употребляйте простую, полезную пищу, не переедайте, но избегайте диет и пропусков пищи. Готовьте еду с любовью. Не пренебрегайте созданием домашнего уюта и комфорта, даже если живете в одиночестве.

Дистанцируйтесь от людей с вредными привычками и тех, кто нарушает ваше душевное равновесие.

Dreamstime.com/Viacheslav Iacobchuk

8. Занимайтесь своим образованием

Даже если у вас за плечами три высших образования, продолжайте учиться, узнавать что-то новое. Читайте научно-популярную литературу, смотрите документальные фильмы, посещайте лекции и семинары, ходите на выставки, общайтесь с деятелями науки и искусства. Изучайте философию, развивайте логическое мышление.

9. Занимайтесь развитием духовного интеллекта и самопознанием

Практики и методики, позволяющие развить интуицию, понять себя, научиться применять имеющиеся знания и навыки оптимальным для вас образом, способствуют установлению внутренней гармонии.

yandex_ad_2 10. Медитации

Ежедневные медитации перед сном помогут успокоиться, настроиться на отдых, на следующий за ним день, нормализовать сон, получить ответы на важные вопросы, зарядиться энергией, начать жить в гармонии с собой.

11. Благодарность

Каждый день мысленно благодарите Вселенную и людей, которые вас окружают. Благодарите Вселенский разум за то, что есть в вашей жизни. Так вы привлекаете новые ресурсы, большее количество материальных и нематериальных благ, настраиваете себя на гармоничное развитие и созидание.

Счастья вам, гармонии и здоровья!

Алина Рейзельман — предприниматель, lifestyle— и бизнес-эксперт, автор методики по повышению продуктивности и эффективности.