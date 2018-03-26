Водянова vs Перминова в одинаковых купальниках: кто круче?

Многодетные мамы с идеальными фигурами похожи как близнецы.

Пока мы мерзнем и ждем весну, наши знаменитые модели Водянова и Перминова устроили себе лето и загорают в жарких странах. Наталье 36 лет, и у нее пятеро детей, Лене в этом году исполнится 32, она мама тройни, и в это невозможно поверить, глядя на их пляжные фото.

Многодетные мамы как сговорились и почти синхронно выложили в социальные сети свои снимки в купальниках, причем в одинаковых. Обе выбрали черно-белую слитную модель с пикантным вырезом под грудью и открытой спиной. Что примечательно, эти купальники создала коллега Водяновой и Перминовой — российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная под псевдонимом Наташа Поли , у которой есть собственная линия пляжной одежды. Предметы гардероба от Поли стоят недешево. Например, купальник как у Водяновой и Перминовой обойдется в 168 долларов, или 9600 рублей. Этот факт несколько разочаровал поклонниц девушек, многим из них показалось, что выкладывать такую сумму за небольшой кусочек ткани — это слишком, подобную расточительность могут себе позволить только люди с большим достатком, ведь купальники быстро деформируются и теряют форму.

Но все-таки главной темой обсуждения стали фигуры знаменитостей. Девушки пытались определить, кто же из них выглядит круче, но так и не сошлись во мнениях и решили, что сравнивать Лену и Наташу глупо, с них нужно брать пример. Многие после первых родов не верят в то, что восстановят фигуру, но наши соотечественницы доказали, что нет ничего невозможно. Даже когда дома ждут пятеро или трое детей, их мама может быть королевой пляжа.

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