Трекер RestOn: хочу высыпаться. Качество сна

Мини-лаборатория сомнолога в одном гаджете. Забираем домой и изучаем свой сон!

Уже не раз мы говорили о качественном и здоровом сне. Есть миллион базовых советов, вроде того чтобы ложиться пораньше или избегать контакта с гаджетами за час до сна. Но что если советы из Сети не просто применять на практике, а ещё и подкреплять аналитикой? Даже если нет времени на визиты к сомнологу и прохождение длительных тестов и экспертиз, у вас есть шанс изучить все фазы сна «от» и «до». Сегодня мы познакомим вас с уникальным трекером сна RestOn.

Необычный подход: как это работает?

Уникальность его заключается и в конструкции, и в возможностях: во-первых, это не трекер-браслет. RestOn представляет собой гибкую, мягкую ленту, оснащённую датчиками, на которую нужно ложиться! Вы просто расстилаете ленту (80 см) на уровне груди и ложитесь спать. Всё остальное RestOn сделает за вас.

Что именно? Ценность гаджета в том, что он анализирует ваш сон по целому ряду важнейших параметров, среди которых пульс, дыхание, количество движений, а также по ряду внешних факторов, которые напрямую или косвенно могут на сон повлиять (температура, влажность). В итоге пользователь не просто видит, как он спит, но и понимает, что именно повлияло на качество сна, исключая подозрения на проблемы со здоровьем, или, напротив, обращая на них пристальное внимание.

Например, вы много ворочались? А что если частота дыхания была повышена? А почему это могло произойти? Может, надо лучше проветрить комнату или сменить подушку? На многие из этих вопросов вам и поможет ответить новый трекер. Каким образом? В приложении!

Ежедневный отчёт

Каждое утро вы сможете просматривать подробный отчёт, который состоит из нескольких частей. Во-первых, базово вы увидите несколько столбцов. Здесь собрана информация о вашем пульсе, частоте дыхания с указанием верхних и нижних границ, а также с разбросом по «коридорам» в течение ночи.

Также вы получите оценку вашего сна в баллах — в идеале их должно быть 100, однако каждую ночь какое-то количество баллов будет вычитаться. При этом каждый конкретный раз вы получите индивидуальные комментарии, по какой причине баллов вас лишили. Но и это не всё: по каждой проблеме трекер даст развернутый отчёт и совет, как этот показатель можно улучшить в будущем.

Если обобщить, то перед нами мини-энциклопедия качества сна, данные из которой индивидуально «подстраиваются» в зависимости от поведения человека ночью!

Что показывает RestOn

На основании этих данных трекер способен выявлять реальные проблемы не только с качеством сна, но и со здоровьем! А так ли это важно?

Почему так важно высыпаться?

На качество сна влияет совокупность факторов. Однако некоторые симптомы, такие как чувство сонливости, рассеянности, перепады настроения, могут свидетельствовать и о более серьёзных проблемах, которые порой остаются без внимания. Апноэ во сне — краткосрочные остановки дыхания, которые при систематическом повторении оказывают негативное влияние на центральную нервную систему. Отследить это довольно сложно особенно без посторонней помощи, а в сложных и запущенных случаях проблема и вовсе решается уже операбельным путем! RestOn следит за частотой дыхания, пока вы спите и поможет улавливать такие особенности! Также и пульс в покое у здорового человека должен быть ниже, спокойнее, нежели пульс в течение дня. Учащённое сердцебиение должно стать объектом пристального внимания! Таким образом, гаджет подскажет о необходимости проконсультироваться со специалистом, если проблема действительно проявится. Или сделать то, чего многие не делают: обратить внимание на реальные обстоятельства, которые влияют на сон, и начать решать проблему. Кроме этого, и внешнее окружение — слишком низкая влажность или слишком высокая температура в помещении — не останутся без внимания: трекер анализирует и здоровье, и образ жизни, и внешние факторы, чтобы рассмотреть процессы максимально подробно и в совокупности.

Смотреть видео на официальном канале в YouTube.

Кому это может быть полезно?

RestOn — хорошее средство аналитики для каждого, кому интересно всё знать о своём сне. Он поможет наладить систему хорошего отдыха ночью с комфортным отходом ко сну и мягким пробуждением. Также гаджет можно рассмотреть как средство выявления проблем со здоровьем, которые влияют и на качество сна, и, как следствие, на общее качество жизни во время бодрствования. Гаджет могут использовать и родственники тех пользователей, которым нужен дополнительный контроль: он может быть использован как пульсометр в режиме реального времени. Причём точность его достаточно высока — сопоставима с мобильными домашними ЭКГ-аппаратами. Датчик уже доступен в России, и пока по своим особенностям, информативности и удобству использования его можно смело назвать уникальным!

Цена вопроса: 9900 рублей.

Где купить? Здесь.