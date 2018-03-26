В храме Владимирской иконы Божией Матери в Куркино состоится Таинство соборования

Во время Великого поста в храмах совершается Таинство Соборования, в котором при помазании тела специально освященным маслом (елеем) призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. В храме Владимирской иконы Божией Матери в Куркино Соборование будет совершаться 26 марта.

— В понедельник, 26 марта Таинство будет совершено в 18.00, — рассказали в храме.

Приходить на Соборование нужно примерно на 15 минут до начала Таинства, чтобы успеть записаться и приобрести свечу.

Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине находится по адресу: улица Новогородская, д. 37. (ск)