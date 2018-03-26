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В храме Владимирской иконы Божией Матери в Куркино состоится Таинство соборования
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В храме Владимирской иконы Божией Матери в Куркино состоится Таинство соборования 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Во время Великого поста в храмах совершается Таинство Соборования, в котором при помазании тела специально освященным маслом (елеем) призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. В храме Владимирской иконы Божией Матери в Куркино Соборование будет совершаться 26 марта.
— В понедельник, 26 марта Таинство будет совершено в 18.00, — рассказали в храме.
Приходить на Соборование нужно примерно на 15 минут до начала Таинства, чтобы успеть записаться и приобрести свечу.
Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине находится по адресу: улица Новогородская, д. 37. (ск)
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